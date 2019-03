SG Meißner gibt Rote Laterne ab

Fußball-Kreisoberligist siegt mit 4:0

+ © Eckehard Meyer Sturmlauf: Eine starke Leistung zeigte der agile Paul Fischbach im dunklen Trikot der SG Meißner und schoss gegen den SSV Witzenhausen das zwischenzeitliche 3:0 per Foulelfmeter. © Eckehard Meyer

Witzenhausen - Die SG Meißner ist die Rote Laterne des Tabellenletzten in der Fußball-Kreisoberliga los. Im einzigen Spiel in dieser Klasse setzte sich die Mannschaft von Trainer Norbert Toby mit 4:0 gegen den SSV Witzenhausen durch, der dadurch auf Rang 14 rutschte. Zwei Spiele wurden in der Kreisliga B ausgetragen.