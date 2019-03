Spannender Titelkampf in der Fußball-Verbandsliga  

Zwei Drittel der Spielzeit in den heimischen Fußball-Ligen sind absolviert - der Kampf um Titel und Aufstieg spitzt sich zu. Wir geben einen Überblick und wagen Prognosen.

Verbandsliga

Situation:Spitzenreiter ist in der Verbandsliga inzwischen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II. Doch das Team darf nicht aufsteigen, weil die erste Mannschaft des Vereins eine Liga höher spielt. Dennoch ist Barockstadt ein Zünglein an der Waage. Bis Platz sieben können sich die Teams noch Hoffnung auf den Titel und Aufstieg machen. Mit dabei sind auch die heimischen Teams TSG Sandershausen (3. Platz) und CSC 03 Kassel (6.). Prognose:Aufgrund der großen Erfahrung der Spieler sollte Hessenliga-Absteiger SV Steinbach der direkte Wiederaufstieg gelingen. Am wiedererstarkten Aufsteiger Sandershausen mit Trainer Friedhelm Janusch müssen die Mitbewerber erst einmal vorbei. Neben den Niestetalern sind der SSV Sand und der CSC 03 die heißesten Kandidaten für Rang zwei.

Gruppenliga (Gruppe 1)

Situation:Enteilt scheint die erfahrene Mannschaft vom Melsunger FV. Dahinter haben sich fünf Teams positioniert, die zehn Spieltage vor Saisonende nur sechs Punkte auseinander liegen und um den Aufstiegsrundenplatz kämpfen. Prognose: Melsungen lässt sich die Meisterschaft nicht nehmen. Der TSV Wabern wird aufgrund seiner großen Erfahrung als Zweiter an der Aufstiegsrunde teilnehmen.

Gruppenliga (Gruppe 2)

Situation: Spannend geht es in der Gruppenliga (Gruppe 2) zu. Platz eins bis sechs liegen eng zusammen. Allerdings zeigt derzeit nur der Tabellenführer Hombressen/Udenhausen konstante Leistungen. Bei den Verfolgern wechseln zu oft Licht und Schatten. Prognose: Die SG Hombressen/Udenhausen ist heißester Anwärter auf den Titel. Schließlich hat das Team den Vorteil, die Mitbewerber Wolfhagen, Hessen Kassel II und Rothwesten noch auf heimischem Terrain zu empfangen. Wegen der Euphorie, die die letzten Erfolge in der Nordstadt entfacht haben, sollte es Türkgücü um Trainer Hüseyin Üstün schaffen, als Zweiter in die Aufstiegsrunde einzuziehen.

Kreisoberliga

Situation: Derzeit streiten sich mit Hertingshausen, BC Sport und Rengershausen drei Teams um die ersten beiden Plätze. Das kann sich an diesem Spieltag ändern, wenn Spitzenreiter Hertingshausen die Revanche für die bisher einzige Saisonniederlage bei Tuspo gelingt. Dann wäre Rengershausen wohl aus dem Meisterrennen ausgeschieden. Prognose: Aufgrund der Routine im Team wird der BC Sport um die Trainer-Brüder Leon und Leonard Palushaj die Meisterschaft perfekt machen. Der lange Zeit führende TSV Hertingshausen um Torjäger Maik Ciba wird die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga erreichen und dort auf Nachbar SG Schauenburg treffen. Die SG sollte sich im Dreikampf um Rang zwei in der Kreisoberliga Hofgeismar/Wolfhagen durchsetzen. Fotos: H. SCHMIDT /J. Wendt