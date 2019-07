Sparkasse Göttingen-Cup: 5100 Euro locken als Preisgeld

Göttingen – Einige neue Vereine prägen den diesjährigen Sparkasse Göttingen Cup, der unter dem Austragungsmodus „Für die Region“ steht und das größte Vorbereitungsturnier im Herrenfußball in Südniedersachsen ist. Dabei garantiert der Veranstalter, die „Fest GmbH, allen Vereinen insgesamt vier Vorbereitungsspiele und mindestens ein Heimspiel im Turnierverlauf.

Einige neue Vereine prägen den diesjährigen Sparkasse Göttingen Cup, der unter dem Austragungsmodus „Für die Region“ steht und das größte Vorbereitungsturnier im Herrenfußball in Südniedersachsen ist. Dabei garantiert der Veranstalter, die „Fest GmbH, allen Vereinen insgesamt vier Vorbereitungsspiele und mindestens ein Heimspiel im Turnierverlauf.

16 Mannschaften spielen in vier Gruppen vier Teams und suchen den Sieger des letztjährigen Cups, Oberligist Eintracht Northeim, aus, der allerdings den Pokal nicht verteidigen kann, da er in diesem Jahr nicht dabei ist. Auch der letztjährige Finalist, Landesligist TSV Landolfshausen/Seulingen, fehlt. So sind die beiden Landesligisten SVG Göttingen und der SC Hainberg als höchstspielende Verein sicherlich Favoriten auf den Cupsieg.

Neu am Start ist der SV Wüstheuterode, der in der thüringischen Landesklasse zwei beheimatet ist. Aus dem Kreis Northeim sind der Bezirksligist SSV Nörten und der Kreisligist FC Hettensen-Ellierode-Hardegsen dabei, die beide in der Gruppe zwei spielen. Aus dem Altkreis Münden kommen Bezirksliga-Aufsteiger SG Werratal und Kreisligist FC Weser.

Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale, welches mit je zwei Spielen am 23. Juli in Bovenden und am 24. Juli beim SCW Göttingen ausgetragen wird. Die Platzierungsspiele um die Plätze neun bis 16 sind auf den 25. Juli datiert. Das Halbfinale findet am 26. Juli beim FC Grone am Rehbach statt. Das Finale steigt dann am 28. Juli beim SC Hainberg. Hier könnte es aber zur Kollision mit den an diesem Tag angesetzten Bezirkspokalspielen kommen.

Gespielt wird um ein Preigeld von insgesamt 5100 Euro. Der Cupsieger erhält davon 1500 Euro, der Zweite 1000 Euro. Für Platz drei und vier gibt es jeweils 500 Euro, für die Ränge fünf bis acht je 250 Euro, für die Plätze neun bis 16 je 100 Euro. wg/gsd