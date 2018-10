TSV Calden will zurück in die Erfolgsspur

In den südöstlichen Zipfel Bayerns reisen die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden, wo sie ihre Negativserie von zuletzt drei Niederlagen beim SV Frauenbiburg stoppen wollen.

Anpfiff ist am Sonntag um 11 Uhr. Zwar stehen die Jahnerinnen trotz der drei Pleiten in Folge noch an fünfter Stelle, doch hat Jahn-Trainer Wolfgang Berndt den Blick nach unten noch nicht vergessen: „Wir wollen aus den beiden Spielen in Frauenbiburg und gegen Regensburg mindestens vier Punkte holen, um vor den anstehenden letzten schweren Spielen ein noch größeres Polster zum tiefen Tabellenkeller zu haben.“

Das jüngste 1:2 gegen Freiburg II zeigte, dass die Jahnerinnen ihre gute Form der ersten Spiele etwas eingebüßt haben, wobei Berndt von einer ziemlich unnötigen Niederlage spricht: „Diese Niederlage musste nicht sein. Positiv ist, dass wir sowohl beim 0:1 in Forstern als auch beim 1:2 gegen Freiburg nicht die schlechtere Mannschaft waren. Lediglich beim 0:3 bei Sand II waren wir grottenschlecht.“

Beim Drittletzten Frauenbiburg soll nun wieder Zählbares eingefahren werden. Nach zwei zweiten Plätzen in den Jahren 2016 und 2017 belegte der SV in der Vorsaison nur den achten Platz. Im Vorfeld dieser Saison lautete nach fünf Zu- und acht Abgängen die Zielsetzung Klassenerhalt.

Calden muss in Frauenbiburg auf Lena Wiegand (siehe Bericht rechts) verzichten (Urlaub). Johanna Schäfer soll wieder in die Anfangself rücken und in der Dreierkette agieren. (zmw/nh)