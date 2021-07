TSV Altenlotheim neuer Kreispokalsieger

5:2-Sieg im Finale über SG Bad Wildungen/Friedrichstein

+ © bb Jubel nach dem Ausgleich: Die Fußballer des TSV Altenlotheim feiern das 2:2 von Patrick Wissemann (vorn links). © bb

Der TSV Altenlotheim ist neuer Waldecker Kreispokalsieger. Im Endspiel bezwangen die Gastgeber die SG Friedrichstein/Bad Wildungen mit 5:2 und wurden Nachfolger des SC Willingen.

Altenlotheim - .Knapp 150 Zuschauer sahen ein gutklassiges Pokalfinale der zwei Gruppenligisten mit wechselnden Führungen und viel Kampf um den Ball. Schon nach acht Minuten gingen die Badestädter mit 1:0 in Führung, als Waldemar Schubert einen Abwehrfehler ausnutzte. Ein Foulelfmeter brachte in der 14. Minute den Ausgleich., Christian Schmid verwandelte kühl..

Doch die Gäste schlugen erneut zurück. In der 29. Minute prallte eine scharfe Hereingabe vom Innenpfosten an den Fuß des Ex-Badestädters Julian Schneider – 1:2. Im zweiten Abschnitt drehte Altenlotheim mächtig auf. „Wir sind schlecht aus der Pause gekommen, musste Gästetrainer Frank Vester eingestehen. Patrick Wissemann (50.) und Nils Backhaus per Kopf drehten binnen vier Minuten die Partie.

Altenlotheim legte nach, Sascha von Drach (76.) erhöhte auf 4:2. In der 86. Minute konnte SG-Keeper Niclas Köhler einen scharf getreten Eckstoß von Kai Bremmer erst im Nachfassen klären – allerdings hinter der Torlinie. 5:2. (bb)