TSV/FC Korbach nimmt sich viel vor gegen FSV Wolfhagen

Gruppenliga am Sonntag

+ © Artur Schöneburg Sprunghaft im Wolfhager Strafraum: Robert Garwardt klärt im Hinspiel vor Korbachs Jonah Schmincke. Noch zu erkennen sind Torwart Sebastian Schmidt, Maurice Deiss (beide FSV) und Housamaldin Al Kgha (TSV/FC). © Artur Schöneburg

Vielleicht gibt’s ja ein Spektakel: Die Tabelle verspricht für das Gastspiel des FSV Wolfhagen am Sonntag (15 Uhr) beim TSV/FC Korbach jedenfalls einen unterhaltsamen Nachmittag.

Korbach - Zur gleichen Stunde wollen der TuSpo Mengeringhausen gegen die FSG Gudensberg und die SG Goddelsheim/Münden, die den TSV Mengsberg erwartet, weiter für den Klassenerhalt punkten.

Korbach – Wolfhagen (Hinspiel 0:4). Uwe Tenbusch zeigt sich selbstbewusst. „Wir wollen die ersten sein“, sagt Korbachs Trainer – die ersten, die der Übermannschaft aus Wolfhagen eine Niederlage ins Ligabuch schreiben.

Dass der FSV bisher so gar keine Schwäche zeigt, wissen die Korbacher, klar, und die Hinspiel-Pleite ist nicht vergessen. Zuletzt hat der TSV/FC sich jedoch in „großen“ Spielen (Baunatal, Altenlotheim) mit offensiver Wucht gezeigt. Die Spieler, sagt Tenbusch, „sind motiviert und heiß“.

Nun hat der TSV/FC nur mal gut halb so oft getroffen wie der FSV (48:94). Gleichzeitig fehlt dem Gast in Tjarde Bandowski jener Mann verletzt, der abschließt wie kein zweiter in der Gruppe (39 Tore). Tenbusch verspürt darüber keinerlei Erleichterung, wie er sagt. „Toll, wenn einer so viele Tore schießt, es ist schade, dass er fehlt.“

Der gebürtige Korbacher Bandowski hatte die Rückkehr an die Hauer als einen Saisonhöhepunkt für sich gesehen. Beim TSV/FC ist Niklas Nowotny (Urlaub) nicht im Kader, dafür aber wieder, anders als beim 0:2 in Hertingshausen, Fabian Jaslar.

Mengeringhausen – Gudensberg (0:1). Oliver Hintschich war angetan. „Das war so engagiert und diszipliniert, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt der TuSpo-Trainer über das 5:0 seiner Mannschaft am Mittwoch im Kreispokal in Bad Wildungen. In der Partie sieht er einen „guten Test unter Wettkampfbedingungen“, um die Spannung aufrecht zu erhalten – auch unter diesem Aspekt hatte ihm die Absage aus Mengsberg vor einer Woche so gar nicht in den Kram gepasst. Jetzt also Gudensberg.

Die FSG steht nach drei Pleiten am Stück hart am Rande der Abstiegszone, liegt vier Punkte hinter dem TuSpo. „Wir nehmen den Gegner ernst“, sagt Hintschich, „das ist eine gutorganisierte Mannschaft.“ Von den Seinen erwartet er weiter, „konzentriert und fokussiert zu sein: Es ist an uns, die Leistungen der Spiele nach der Winterpause fortzusetzen.“

Ausfälle hat der TuSpo wohl nicht zu ersetzen, auch wenn David Föll am Mittwoch mit einer Blessur vom Platz musste. Marlon Paul, Giulian Braun und anfangs auch Nico Müller hatte Hintschich geschont, sie sind am Sonntag an Bord.

Goddelsheim/Münden – Mengsberg (1:1). Jens Fresen war alles andere als erfreut über die jüngste Absage der Partie in Neuental. „Wir hätten lieber gespielt, so haben wir wieder eine englische Woche mehr“, sagt der Trainer der Lichtenfelser. Zuletzt hatte die SG das Kreispokalspiel gegen Korbach wegen der vielen Spiele im April in den Mai verlegt.

Mit dem Tabellensechsten Mengsberg kommt ein Team nach Goddelsheim, das vier Zähler mehr vorweist als die SG und zuletzt drei von vier Begegnungen gewann. Eine Mannschaft mit guter Spielanlage, nennt sie Fresen: „Da darf man defensiv vor allem im Umschaltspiel nicht die Disziplin verlieren.“

Beim TSV, der mit 52 Treffern die drittbeste Offensive der Staffel stellt, hat Trainer Ertac Caliskan seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Als spielender Co-Trainer wechselt Kevin Kutzner (Eintracht Baunatal) zur neuen Spielzeit an den Engelhain.

Ein Lieblingsgegner der Gastgeber sind die Mengsberger nicht, in der Statistik steht nur ein Sieg für sie, ein 6:0 Anfang August 2018. Laut Trainer Fresen kehren Kevin Vesper und Eike Stracke in den Kader zurück. Ansonsten bleibe alles beim alten. (bb/mn)