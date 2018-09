Fußball-Verbandsliga: Kaufungen fehlt das Glück

Kaufungen. Trainer Jörg Müller brachte es nach der Partie der Fußball-Verbandsliga, die sein SV Kaufungen mit 2:5 (1:0) gegen den SC Willingen verloren hatte, auf den Punkt, als er sagte: „Wir machen durch unsere individuellen Fehler jeden Gegner stark, so auch heute die Willinger.“

Recht hatte er. Sein ersatzgeschwächtes Team setzte in einer eher unspektakulären ersten Halbzeit die Akzente und führte nicht unverdient durch einen Treffer ihres besten Spielers Marius Ehlert mit 1:0. Cedric Dziabas hatte das Tor mit einer Flanke vorbereitet, zunächst köpfte Ehlert eher nicht gezielt, setzte aber nach und brachte das Leder unhaltbar ins Eck zur Führung. Willingen spielte vor dem Seitenwechsel eher ruhig und abgeklärt. Das gefürchtete Konterspiel kam da noch nicht zum Tragen.

Das sollte sich nach der Pause ändern. Innerhalb von nur drei Minuten drehten die Gäste die Begegnung und machten aus dem 0:1 ein 2:1. Erst verwandelte Matthias Bott einen Foulelfmeter (54.), Bastian Schäfer hatte Florian Heine von den Beinen geholt. Dann schnappte sich Niklas Michel einen in die Mitte abgewehrten Ball und hämmerte ihn aus 25 Metern zum 2:1 für den SCW in den Winkel (57.).

Heine hätte die Partie dann allein entscheiden können: Erst traf er aus zehn Metern nur die Latte des Kaufunger Tores (61.), dann schlenzte er SVK-Torhüter Jan Schulz an der Strafraumgrenze den Ball in die Arme (62.).

In den letzten zehn Spielminuten war dann noch mal so richtig was los im Lossetalstadion. Kaufungen forderte nach einem vermeintlichen Foul an Nick Krug einen Elfmeter, doch Schiedsrichter Nico Eberhardt entschied auf weiterspielen, im Gegenzug machte Heine dann das 1:3 (80.). Alle Proteste der Kaufunger im Anschluss halfen nichts. Als Tim Bode aus dem Gewühl heraus den Ball zum 2:3 über die Torlinie stocherte (89.), keimte noch mal Hoffnung bei den Gastgebern auf, vielleicht doch noch einen Punkt zu retten. Als Kaufungens Torhüter Schulz wiederum nach einem Konter Heine von den Beinen geholt hatte, machte der eingewechselte Max Ullbrich mit seinem Strafstoßtor zum 4:2 alles klar für die Gäste (90.+2).

Doch das war noch nicht das Ende der torreichen Partie. Einen großen Auftritt sollte der agile Außenstürmer des Ski-Klub Florian Heine noch haben: Erneut nach einem Konter hatte er mit dem letzten Schuss der Partie das Glück, dass das Leder unglücklich für den Kaufunger Torhüter Jan Schulz ins rechte Toreck zum Endstand von 2:5 aus Kaufunger Sicht abgefälscht wurde.

Nach nunmehr drei Niederlagen in Folge hoffen sie im Lossetal darauf, dass sich die personelle Situation bald entspannen wird.

