Willingen macht erst spät alles klar gegen Ehrenberger Rumpfteam

Von: Manfred Niemeier

Doppelpack gegen Ehrenberg: Sebastian Müller (vorn) entschied die Partie für Willingen. © Artur Worobiow

Der SC Willingen kann doch Heimsiege. Das 4:0 (1:0) gegen die SG Ehrenberg war der zweite in dieser Saison. Dass er wenig Glanz verbreitete, war egal.

Willingen – Die Nervosität und Anspannung vor diesem Abstiegsduell der Verbandsliga Nord war sofort spürbar. „Jungs, wir müssen die Ordnung halten, die Abstände sind zu groß“, mahnte Matthias Bott, der wieder unendlich viele Löcher vor der Viererkette zu stopfen hatte.

Dabei hatte der SCW ganz früh geführt. Florian Heine hatte das 1:0 nach starker Vorarbeit von Fynn Butterweck schon in der der 2. Minute erzielt. . „Die frühe Führung war nicht die erhoffte Befreiung“, stellte Trainer Rainer Schramme fest.

Das lag auch daran, dass Sebastian Müller, der aus 16 Metern Torwart Simon Voll zu einer Glanztat zwang (29.), Bott per Freistoß (36.) und erneut Müller per Drehschuss (41.) den zweiten Treffer in der dominanten ersten Hälfte verpassten.

Gästetrainer Meik Voll sah nach Wiederbeginn die beste Phase seiner Elf, „wir waren dem Ausgleich näher als dem 0:2“, fand er.. Schramme sah sich in diesen Minuten genötigt, seine Elf aufzufordern, aktiver zu werden. „Nicht verwalten“, rief er von der Linie.

Richtig in Gefahr kam das Willinger Tor freilich nicht, spätestens die sattelfesten Innenverteidiger Tim Albrecht und Christian Kuhnhenne, unterstützt auf Außen von Jan-Niklas Albers und Sean Querl, bereinigten die Situationen.

„Mit komplettem Kader wäre hier was möglich gewesen“, verwies Voll auf seine „absolute Rumpfelf“. Ein gutes Dutzend Stammkräfte fehlten den Gästen, bezeichnend war, dass der Coach kurz vor Schluss seinen Ersatzkeeper Toni Leimbach einwechseln musste.

Als sich die kaum 80 Zuschauer für die restliche halbe Stunde auf unansehnlichen Abstiegskick mit vielen ungenauen Pässen und schnell wechselndem Ballbesitz, gepaart mit viel Zittern, einstellten, da war es wieder Butterweck, der die Erlösung aus Sicht der Gastgeber einleitete. Er fand Müller auf der rechten Seite, der bediente Heine auf links und der Torjäger markierte seinen 20. Saisontreffer (63.).

Butterweck war auch beim 3:0 der Ausgangspunkt, trocken ließ er den Ball in den Lauf des agilen Sebastian Butz prallen, der bediente frei durch den Torschützen Müller 3:0 (72.). Auf den Geschmack gekommen, bereitete Butz nur drei Minuten später mit einem feinen Solo auch Müllers zweites Tor vor.

Keeper Florian Bouma erhielt erst danach seine einzige richtige Bewährungschance, die bestand er gegen Moritz Röder mit Bravour (82.). „Ich hoffe, der Sieg ist so was wie der Brustlöser“, suchte Schramme nach einer Formulierung, „denn es war heute doch sehr, sehr zäh.“ Unterm Strich stehen für die Upländer drei Pflichtpunkte im Schlussspurt um den Klassenerhalt. Schramme: „Der Weg bleibt lang und steinig.“