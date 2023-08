Fußball-Verbandsliga: Vellmar bei 6:1 gegen Dörnberg mit Auftakt nach Maß

Von: Horst Schmidt

Einer ging voran: Auch dank einer überragenden Leistung von Enes Glogic (li., hier gegen Dennis Dauber) ist Fußball-Verbandsligist OSC Vellmar mit einem 6:1-Erfolg gegen Dörnberg in die Saison 23/24 gestartet. © dieter schachtschneider

Guter Start in die neue Verbandsliga-Saison für den OSC Vellmar: Glogic und Aytemür treffen dreifach gegen Dörnberg.

Vellmar – Besser kann ein Start in eine neue Spielzeit kaum gelingen, als es in Vellmar der Fall war. Der heimische OSC schoss im Spiel der Fußball-Verbandsliga den FSV Dörnberg mit 6:1 (2:0) regelrecht aus dem Stadion und übernahm damit direkt mal die Tabellenspitze.

Gleich zu Beginn der Begegnung wollte die umformierte Mannschaft von Trainer Jörg Müller zeigen, wer Herr im Hause ist. Vor allem in der Anfangsphase dominierte das Team des OSC über seine rechte Angriffsseite über den laufstarken Philipp Lesser und den trickreichen Youngster Maximilian Agyekum, die es immer wieder verstanden, sich im Rücken der Dörnberger Abwehr durchzuspielen.

Kurz vor der Pause wäre noch mehr drin gewesen

Das war dann auch die Grundlage für den Führungstreffer. Agyekum luchste einem Abwehrspieler den Ball ab, Lesser brachte das Leder vors Tor, wo zunächst Serkan Aytemür an FSV-Torhüter Pascal Fröhlich scheiterte. Doch der abgewehrte Ball fiel OSC-Spielmacher Enes Glogic vor die Füße. Der fackelte nicht lange und hämmerte den Ball unhaltbar zur 1:0-Führung ins lange Eck (15.).

Nun gelang es den Gästen, vorübergehend Ruhe in die eigenen Reihen zu bringen und damit den Spielfluss des OSC ein wenig zu bremsen. Mehr als eine Kopfballmöglichkeit von Christian Krug nach einer Ecke brachten die Dörnberger selbst aber nicht zustande.

Dann aber nahm das Spiel der Gastgeber wieder Fahrt auf. Wiederum nach feiner Vorarbeit des Duos von der rechten Seite, Agyekum und Lesser, traf erneut Glogic zur 2:0-Pausenführung (38.). Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, doch Aytemür vergab nach einer Freistoßflanke aus spitzem Winkel aus halblinker Position (44.).

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste. Tobias Gunkel war bei seinem Abschluss wohl überrascht, an den Ball zu kommen, sodass er eher eine Rückgabe auf Vellmars Torhüter Tobias Schlöffel spielte (55.). Nur eine Minute später stand es 3:0, als Aytemür eine Ecke von Tolga Yantut ins kurze Eck köpfte. Nur Sekunden vorher hatte er eine ganz dicke Möglichkeit ausgelassen. Rico Lotzgeselle verkürzte in der 66. Minute auf 1:3, als ihn die OSC-Abwehr aus den Augen verloren hatte. Doch Vellmar schlug zurück.

Das Durchwechseln änderte nichts an der Dominanz der Gastgeber

Nach feinem Anspiel des jungen Wirbelwind Agyekum markierte Aytemür mit toller Einzelleistung das 4:1 (70.). Auch für das 5:1 war der Torjäger zuständig, diesmal hatte ihn der eingewechselte Marlin Porada in Szene gesetzt (82.). Trainer Müller begann nun, sein Wechselkontingent auszuschöpfen, selbst Nico Möller, der nach einem Auslandsstudium wieder zurück ist, bekam seine Spielminuten. Das Durchwechseln änderte allerdings nichts an der Dominanz der Gastgeber. Schließlich machte auch Glogic mit dem 6:1 sein drittes Tor, diesmal auf Vorarbeit von Aytemür. In der Nachspielzeit hätte Titus Werner Trittel fast das 7:1 erzielt.

„Wir haben heute überhaupt nicht ins Spiel gefunden und im Kollektiv versagt“, zeigte sich Dörnbergs Coach Tobias Haake enttäuscht von seiner Mannschaft. Anders natürlich Vellmars Trainer Jörg Müller, der sich vor allem mit seiner Offensive zufrieden zeigte. Er stellte fest: „Besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Der Einstandsabend unserer neuen Spieler ist auf jeden Fall gerettet.“ (Horst Schmidt)