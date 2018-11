Eintracht Baunatal über Kampf zum Sieg

Der Schönheitspreis ging an den Gegner, aber die drei Punkte blieben in Großenritte. Eintracht Baunatal feierte beim 1:0 (1:0) gegen den Tuspo Grebenstein einen immens wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Das Goldene Tor erzielte Hani Osman bereits in der achten Minute mit einem Sonntagsschuss am Samstag.

Das Fehlen so wichtiger Akteure wie Nils Willer, Hendrik Bestmann und Alan Scott bestimmte die Baunataler Taktik. Die Defensive war Trumpf, und die Mannschaft von Trainer Thomas Kraus gab alles, um ein Gegentor zu vermeiden. „Dass Grebenstein mehr Ballbesitz hatte und spielbestimmend war, haben wir beabsichtigt“, räumte Kraus ein, dem zudem der frühe Treffer in die Karten spielte. Marlon Reith war Baunatals einsamer Stürmer, während sich die anderen neun Feldspieler auf die Eroberung des Balles konzentrierten.

Das Konzept ist auch deshalb aufgegangen, weil der kämpferische Einsatz aller Eintracht-Akteure vorbildlich war. Da wurde um jeden Zentimeter Kunstrasen gekämpft und den spielerisch überzeugenden Gästen keine Atempause gegönnt. Die Grebensteiner Spielgestalter Dennis Schanze und Anto Kajic hatten zwar viele gute Ideen, aber die Baunataler Defensive um Christian Krug und Jörn Katluhn wusste meistens die richtige Antwort.

Das Glück der Tüchtigen brauchten die Baunataler nur in der 65. Minute, als ein Kopfball von Leon Ungewickel an der Latte landete. Ansonsten war stets irgendein Eintrachtler die Endstation der Grebensteiner Angriffe. Und wenn die Abwehr doch mal ausgespielt wurde, erfüllte auch Maurice Kraft seine Pflicht. Beispielsweise in der 40. Minute, als der Eintracht-Torwart das Duell gegen den schön frei gespielten Leon Ungewickel gewann und damit den Ausgleichstreffer verhinderte.

Ganz zum Schluss hatte der GSV die große Chance zum 2:0, doch Christian Krug schoss einen Elfmeter über das Tor (90.). Schiedsrichter Felix Berger hatte den Strafstoß nicht wegen eines Foul- oder Handspiels verhängt, sondern wegen des unerlaubten Eingreifens eines Grebensteiner Auswechselspielers ins Spielgeschehen. Der Tuspo-Akteur hatte an der Torauslinie knapp innerhalb des Strafraums den Ball berührt und damit einen Regelverstoß begangen.

Fazit: Obwohl Grebenstein phasenweise mit ansehnlichen Kombinationen glänzte, hat die Eintracht nicht unverdient gewonnen, denn im kämpferischen Bereich war sie nicht zu übertreffen.