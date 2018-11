Kaufungen kassiert klare Niederlage

Alles fing im Kaufunger Lossetalstadion in der Partie der Fußball-Verbandsliga zwischen dem SV Kaufungen und dem SSV Sand so gut an. Bereits nach drei Minuten gingen die Gastgeber durch einen Treffer von Nick Krug mit 1:0 in Führung.

Alles fing im Kaufunger Lossetalstadion in der Partie der Fußball-Verbandsliga zwischen dem Vorletzten SV Kaufungen und der Spitzenmannschaft des SSV Sand so gut an. Bereits nach drei Minuten gingen die Gastgeber durch einen Treffer von Nick Krug mit 1:0 in Führung. Am Ende aber hatte der Favorit alles wieder gerade gerückt und siegte, ohne an die Leistungsgrenze gehen zu müssen, 6:2 (2:1).

Jörg Müller, Trainer der Gastgeber, sprach von einer auch in der Höhe verdienten Niederlage: „Wir machen durch unser ungeordnetes Auftreten den Gegner stark. Hinzu kamen die vielen individuellen Fehler, die uns auch heute wieder unterlaufen sind.“

Recht hatte er. Zwar ging seine Mannschaft früh in Führung, doch nur sechs Minuten nach dem 1:0 der Gastgeber durch Krug, der einen Fehler von SSV-Abwehrchef Florian Amert nutzte, glichen die erfahrenen Gäste durch Tobias Oliev aus. Der Torjäger überlupfte den aus seinem Tor geeilten Niklas Grujo zum 1:1.

In der Folge hielten die abstiegsgefährdeten Gastgeber die Partie relativ offen. Marius Ehlert hätte die Gastgeber in Führung schießen können, auf der anderen Seite scheiterte Oliev gleich zweimal an Grujo. Vor der Pause dann doch noch der Führungstreffer der Gäste: Antonio Bravo Sanchez überlistete mit einem seiner feinen Pässe die SVK-Abwehr. Jan-Philip Schmidt musste dann nur noch in die Mitte passen, und Pascal Itter hatte keine Mühe, die 2:1-Halbzeitführung für den SSV zu erzielen (44.).

Direkt nach dem Wechsel machte der Favorit den Sack zu: Erst traf wiederum Oliev zum 3:1 (48.), bevor Bravo Sanchez den Ball aus 18 Metern unhaltbar für Grujo in den Winkel zirkelte (51).

Damit war die Partie gelaufen, auch wenn Thöne noch mit dem 2:4 Ergebniskosmetik betrieb (66.). Jetzt versuchte SVK-Coach Müller alles und schickte den lange Zeit verletzten Tobias Boll ins Rennen, doch der pfeilschnelle Stürmer konnte die Partie auch nicht mehr zugunsten der Gastgeber umbiegen.

SSV-Coach Michael Heimrich animierte sein Team nun, die „Spannung wieder hochfahren“. Gesagt getan, der SSV initiierte nun einen Konter nach dem anderen in Richtung Tor der Gastgeber, doch es haperte beim Abschluss. Zwei Treffer machten die Bad Emstaler dann aber doch noch. Zunächst verwandelte Steffen Bernhardt einen Foulelfmeter zum 5:2 (77.), ehe Itter nach einem Kabinettstückchen von Oliev zum 6:2-Endstand für sein Team traf (89.).

„Vor der Pause haben wir uns im Klein-Klein-Spiel übertroffen, nachher konzentriert auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte ein sichtlich zufriedener SSV-Trainer.