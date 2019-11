Das alte Lied vom Handspiel

Gelb-Rote Karte für Sandershäuser Trainer Bernd Hüter

Eigentlich war die Begegnung der Fußball-Verbandsliga zwischen dem SC Willingen und der TSG Sandershausen so gut wie beendet. Es stand in der Nachspielzeit 0:0 unentschieden, womit beide Teams zufrieden gewesen wären.Dann aber bekam eine eher dahinplätschernde Begegnung durch eine Schiedsrichterentscheidung eine unvorhersehbare Wendung. Was war passiert?

Sandershausens Abwehrspieler Artur Jablonski berührte im eigenen Strafraum einen heranfliegenden Ball mit der Hand. Der Abwehrspieler, der vor der Situation gestoßen wurde, machte beim Klärungsversuch natürlich eine unnatürliche Handbewegung. Der in unmittelbarer Nähe stehende Schiedsrichter-Assistent hatte kein Handspiel gesehen und ließ weiterlaufen. Dem schloss sich Schiedsrichter Thorsten Eick aus Alsfeld auch an.

Dann aber meldete sich der rund 50 Meter entfernt stehende zweite Assistent zu Wort. Er teilte dem Offiziellen mit, dass Jablonski den Ball mit der Hand gespielt hätte, woraufhin der Schiedsrichter seine Entscheidung revidierte und auf Strafstoß entschied. Strittig war zudem, ob ein ahndungswürdiges Handspiel vorlag.

Damit waren die Gäste ganz und gar nicht einverstanden und bedrängten den Unparteiischen vehement. Im Zuge dessen bekam TSG-Trainer Bernd Hüter zunächst die Gelbe Karte gezeigt, nach weiterem Lamentieren dann noch Gelb-Rot. „Ich habe dem Schiedsrichter lediglich gesagt, dass ich das nicht glauben kann. Nach der Gelben Karte erneuerte ich meine Aussage und bekam Gelb-Rot“, erklärt der Coach. Des Weiteren gibt er zu Bedenken: „Es hat kein Willinger Spieler bei dem vermeintlichen Handspiel reklamiert, der danebenstehende Assistent hat nichts angezeigt und der Schiedsrichter wollte die Partie weiterlaufen lassen.“

Dem Willinger Matthias Bott war dies alles recht egal. Er nahm das Geschenk dankend an und verwandelte den Handelfmeter sicher zur 1:0-Führung für seine Mannschaft.

Noch aber waren zwei Minuten zu spielen. Die Niestetaler starteten einen letzten Versuch und brachten den Ball in den Strafraum des SCW, der zur Ecke geklärt wurde. Diese allerdings ließ der Unparteiische nicht mehr ausführen.

Nach dem Abpfiff kam es angesichts des Erlebten zu den beinahe schon üblichen Rangeleien zwischen Spielern beider Mannschaften. „Sicher sind da auch böse Worte gefallen“, sagt Hüter, der selbst aber nichts Ungewöhnliches bemerkt hatte.

Bis sich die Gemüter wieder beruhigten, kam es noch zu vereinzelten Scharmützeln. So auch zwischen Willingens Torhüter Yannick Wilke und dem eingewechselten TSG-Stürmer Tobias Rühlmann.

Abschließend stellt der Coach sachlich fest: „Wir hätten das Spiel für uns entscheiden können, wurden aber letztlich um einen Punkt betrogen.“ Fotos: horst schmidt