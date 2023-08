Zeigt Goddelsheim/Münden gegen Korbach eine Reaktion?

Fußballarbeit: Zweikampf zwischen Stefanos Tziabazidis (Goddelsheim/Münden) und dem Korbacher David Will (rechts) im Kreispokalspiel, das die SG mit 5:2 gewann. © Bauschmann

Wieder ein Spieltag mit Waldecker Duellen in der Gruppenliga 1. Und das Gastspiel des TSV/FC Korbach in Münden am Sonntag (15 Uhr) ist wirklich ein Derby.

Münden – Korbach. Korbachs Trainer Uwe Tenbusch und ein Großteil seiner Spieler haben gegen die SG Goddelsheim/Münden noch nie gewonnen. Von den drei Partien (Liga und Pokal) ihrer ersten Gruppenliga-Saison endete eins remis, zwei gingen an die SG. Die hat nun aber einen miserablen Spielzeitstart hingelegt. Also jetzt?

Marco Vesper hat was dagegen. „Wir wollen zu Hause in Münden auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen“, sagt der Spielertrainer der SG. Ein anderes Gesicht als beim 0:2 zuletzt gegen neun Altenlotheimer, für Vesper ein „gebrauchter Tag“ mit einer trotz Pech insgesamt kraft- und ideenlosen Darbietung.

Vesper zieht Schlüsse daraus. „Altenlotheim hat uns vorgemacht, mit wie viel Leidenschaft und Einsatz man in ein Derby gehen muss, um dieses auch zu gewinnen. Das Ganze haben wir auch im Training klar angesprochen. Jetzt gilt es, dass wir es gegen Korbach auf den Platz bringen“, sagt er.

Es ist die Reaktion, mit der Tenbusch rechnet. Er kenne die Lichtenfelser nur als „bärenstarke Derbymannschaft“ und die Erwartung auch seiner Spieler sei, dass die Gastgeber „noch mehr Gas geben werden, um endlich mal in den Punkten zu landen“.

Tenbusch sagt, sein Team habe keinen Druck - die SG spürt ihn dagegen

Als Plus für sein Team identifiziert Tenbusch eine im Vergleich zur Vorsaison gewachsene Reife. „Wir schaffen es mittlerweile, ergebnisorientierter zu spielen.“ Die Mannschaft setzt nicht mehr Angriffsfußball als Selbstzweck ein, sondern bedient das Punktekonto auch mit 1:0-Siegen wie zuletzt zweimal. Mit dem Saisonstart und bisher sechs Zählern sei er zufrieden, sagt Tenbusch. „Wir haben keinen Stress und können ohne Druck nach Münden fahren. Ein schönes Gefühl.“

Beim Korbacher Personal halten sich Plus und Minus die Waage. Agon Gashi ist aus dem Urlaub zurück, Maik Walger nach Sperre (für ein Spiel) wieder einsetzbar. Sven Leonhardt und Hendrik Plassmann fehlen wegen muskulärer Verletzungen. Das Ende seiner Pause wegen einer Bänderverletzung hat Kevin Staniek angekündigt.

Bei der SG fällt Benjamin Wendel wochenlang aus, er hat sich am Oberbach einen Bänderriss zugezogen. Abgelaufen ist die Sperre von Raoul Mitze. „Ob er schon eine Alternative für den Kader ist, das müssen wir noch sehen“, sagt Vesper.

Erfreulich die Perspektive des lange verletzten Lars Dohle. „Bei ihm sieht es im Training immer besser aus“, so der Trainer. Vielleicht gibt der Stürmer seinen Einstand bei der SG gegen seinen früheren Verein. Nicht gut für die Lichtenfelser: Philipp Rothe wird laut Vesper im September nur eingeschränkt können. Berufliche Gründe. „Gegen Ende der Hinrunde wird er uns allerdings wieder regelmäßig zur Verfügung stehen.“ (bb/mn)