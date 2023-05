„Fußballgott“ Alex Meier mit Tor und Humor vor 1500 Fans in Brunslar

Von: Bernd Knauff

Er trifft mit dem Fuß, er trifft mit dem Kopf, er trifft wie er will, sogar mit dem Zopf: Alex Meier (am Ball) traf auch gegen (v.l.) Karsten Aderhold und Sven Hofmeister für die Traditions-Mannschaft der Eintracht in Brunslar. © Richard Kasiewicz

Perfekte äußere Bedingungen bildeten den passenden Rahmen für das im Rahmen der Kampagne „Eintracht in der Region“ ausgetragene freundschaftliche Duell der Traditionsmannschaft von Bundesligist Eintracht Frankfurt gegen das Ü 35-Team der SG Brunslar/Wolfershausen vor über 1500 begeisterten Fans.

Brunslar – Die sich vor allem auf dem Weg nach Neuenbrunslar gemacht hatten, um „Fußball-Gott“ Alex Meier sowie Bundesliga-Rekordspieler Charly Körbel ihren Respekt zu zollen. Mit dem 4:1 (0:1) gegen das Altherren-Team der heimischen SG gelang dem Chef der zehn Spiele umfassenden Tour „Eintracht in der Region“ zugleich ein erfolgreicher Auftakt. Der mit dem Überbringen des Spielballs durch Turner-Ikone Eberhard Gienger einen spektakulären Auftakt hatte. Denn der Bronzemedaillengewinner von Olympia 1976 am Reck kam als Paraglider vom Himmel geflogen, mit perfekter Landung am Anstoßpunkt.

Passend zu der Tatsache, dass sich schon der Wettergott beim Auftritt von „Fußball-Gott“ Alex Meier, 137-facher Eintracht-Torschütze zwischen 2004 und 2018, von seiner besten Seite zeigte. „Heute sind wir alle Eintracht-Fans“, freute sich Jonathan Podworny von der Fußball-Schule Schwalm-Eder mit seinen Kameraden über das Einlaufen mit den Stars früherer Jahre zwei Tage vor seinem 12. Geburtstag.

Wollmann trifft zur Führung

Dann konnte das Spiel gestartet werden. „Das Trainer-Lob ist uns zu Kopf gestiegen“, beschrieb Alex Meier humorvoll die Leistung seiner Eintracht zu Beginn der Partie. In die die Gäste nur schwer hinein fanden und zunächst allem Abwehrarbeit zu verrichten hatten. Denn die stark aufspielenden Mario Kilian und Marco Wollmann sorgten bei Kontern immer wieder für Gefahr vor dem Tor von Eintracht-Rückhalt Patrick Klandt. Und legten folgerichtig auch das 1:0 vor. Nach präzisem Pass von Kilian umspielte Wollmann Torhüter Klandt und es hieß 1:0 für den Außenseiter (24.).

Bei weiteren Großchancen scheiterten die beiden SG-Angreifer zumeist am starken Eintracht-Rückhalt. Erst in der zweiten Halbzeit fanden die Gäste besser in die Partie gegen nun nachlassende Gastgeber. So traf Gregorio di Baldo nach Rückpass von Uwe Bindewald zum 1:1 (55.). Eine gefühlvolle Flanke von Alex Meier versenkte Mo Idrissou per Flugkopfball zum 2:1 (62.). Zehn Minuten später erhöhte Meier auf 3:1.

Gerster sorgt für Endstand

Schließlich sorgte Frank Gerster mit einem Handelfmeter für den 4:1-Endstand (80.). In einem Fußballfest, zu dessen Gelingen alle Aktiven der SG aus Brunslar und Wolfershausen mit einem großen Engagement maßgeblich beigetragen haben. Und das allen Zuschauern und Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. (von Bernd Knauff)

Die Statistik: Brunslar/Wolfershausen: S. Siemon, Aderhold, Köpfel, M. Siemon, Hofmeister, Dittmar, Vogel, Kaufmann, Banze, Wollmann, N. Röhn, Wills, Tielmann, Grasse, Döring, Fuhrmann, Lukas, Kilian, Kunkel, F. Röhn. Trainer: Dittmar, Rudolph. Frankfurt: Klandt, Amstätter, Bindewald, Binz, Bommer, di Baldo, Dworschak, Gerster, Herzberger, Guht, Idrissou, Komljenovic, König, Körbel, Lasser, Meier, Müller, Nachtweih, Schur, Skela, Zick. Trainer: Trapp. SR: Felix Kempa. Z: 1500. Tore: 1:0 Marco Wollmann (24.), 1:1 Gregorio di Baldo (55.), 1:2 Mo Idrissou (62.), 1:3 Alex Meier (72.), 1:4 Frank Gerster (HE, 80.).