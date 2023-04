Gegen Ehrenberg braucht Willingen den zweiten Heimsieg

Von: Gerhard Menkel

Lang machen im Abstiegskampf: Sebastian Butz (rechts) angelt beim Willinger 2:0-Sieg in der Vorsaison gegen den Ehrenberger Sven Bambay nach dem Ball. © Bauschmann

Erst ein Heimsieg steht in der Saisonbilanz des SC Willingen. Gegen die SG Ehrenberg sollte der Verbandsligist am Samstag (15.30 Uhr) tunlichst den zweiten folgen lassen.

Willingen - Jetzt also beginnt die Crunchtime. Rainer Schramme hat den Begriff für das letzte Saisonviertel der Fußball-Verbandsliga Nord verwendet, und er bedeutet per Definition die Zeit, in der man es krachen lässt. Krachen lassen heißt trivial übersetzt: punkten.

Die Trainer Schramme und Uli Rehbein müssen vor der Begegnung mit Ehrenberg die richtige Balance zwischen Druck und Lockerheit finden. Einerseits wäre alles andere als ein „Dreier“ gegen den Tabellen-16. aus der Rhön ein Schlag; die Gäste weisen drei Punkte, aber auch zwei Spiele weniger als der SCW vor. Andererseits kann ein unbedingtes „Müssen“ zur Verkrampfung führen.

Der letzte Heimsieg gelang dem SC Willingen im August 2022

Dazu ist die Tabelle trügerisch (die Upländer haben die meisten Partien aller Abstiegskandidaten ausgetragen), die Resultate der Konkurrenten sind nicht prognostizierbar. „Umso wichtiger ist es, dass wir am Samstag einen Sieg einfahren“, sagt Schramme. Expliziter Nachholbedarf an „Dreiern“ besteht gerade im Uplandstadion.

Nur sechs Punkte hat sich die Mannschaft um Kapitän Jan Henrik Vogel in ihrem Zuhause bisher gegönnt, der bisher einzige Saisonerfolg hier gelang am, Achtung: 14. August 2022 (4:2 gegen Johannesberg).

Wieder stellt sich auch die Frage nach der Nervenstärke. Beim 2:4 in Bad Soden waren es die jüngeren Spieler, denen teils krasse Fehler mit Gegentor-Konsequenz unterliefen.

Schramme: Wir werden Geduld brauchen

„Es ist nicht nur das Thema der Beine, sondern auch des Kopfes“, sagt Schramme, „und ich hoffe, wir bekommen es hin.“ Die Trainer könnten lediglich versuchen, „den Jungs“ den Druck ein wenig zu nehmen. „Aber sie können auch die Tabelle lesen und wissen um die Situation.“ Und fremd ist den meisten der Abstiegskampf ja nicht, sie mussten ihn schon letzte Spielzeit meistern.

Die SGE erinnert Schramme aus dem Hinspiel, das Willingen 4:1 gewann, als eher tief stehenden Gegner; er erwartet sie auch am Samstag kompakt. „Wir brauchen Geduld“, sagt er, „nicht, dass wir hektisch agieren, Räume öffnen, die dann Ehrenberg doch mal nutzen kann.“

An der grundsätzlichen Ordnung will er nicht rütteln, obwohl die Mannschaft nach der Winterpause erst sieben Zähler reingeholt hat – das etwas defensivere System funktioniert für die Trainer, vor allem die individuellen Fehler verhageln die Bilanz. „Wir sollten nicht versuchen, unbedingt zu schnellen Treffern zu kommen, das kann vielleicht ins Auge gehen“, so Schramme.

SCW vielleicht wieder mit Jonathan Vach

Die Personalien sind schnell erzählt: Jonathan Vach ist von den drei Rekonvaleszenten derjenige, der laut Schramme am weitesten und wie in Bad Soden erneut im Kader ist. Christian Kuhnhenne und Nick Bärenfänger brauchen wohl noch Zeit, bis ein Einsatz vernünftig wäre – eine Folgeverletzung wollen die Trainer nicht riskieren.

Ein Fragezeichen setzt Schramme hinter Tim Albrecht, den in Bad Soden der Schuh eines Gegenspielers hart an der Brust traf.