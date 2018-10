Gegen Rengershausen: Fortuna Kassel gleicht spät aus

Rengershausen und Fortuna Kassel trennen sich in der Fußball-Kreisoberliga 1:1

Um ein Haar hätten sie sogar noch gewonnen. Aber auch mit dem 1:1 (0:0)-Unentschieden, dass sie auf eigenem Platz dem Tuspo Rengershausen abtrotzten, konnte Fortuna Kassel gut leben. Die Gäste hingegen hatten eher zwei Punkte verloren.

Als kaum noch jemand damit rechnete, schlugen die Platzherren zu. Uwe Rohde verlängerte einen Einwurf, Benjamin Kamusin stand richtig und bugsierte den Ball mit ein wenig Glück ins Rengershäuser Tor (88.). In der Nachspielzeit landete noch ein Kopfball von Spielertrainer Niklas Hanske an der Latte.

Zuzuschreiben hatte es sich der Tuspo selbst, dass ihm der Dreier verwehrt blieb. Nach der Führung, die Torjäger Daniel Lauer mit einem Solo entlang der Grundlinie so gut vorbereitete, dass Dominik Netto nur noch einköpfen musste (48.), setzten die Gäste nicht nach. Stattdessen ließen sie die Fortuna etwas aufkommen, ohne dass diese klare Aktionen hatte. Diese arbeiteten auch die Rengershäuser vor der Pause trotz ihrer Feldüberlegenheit nicht heraus.

Fortuna versuchte sich mit langen Bällen. Notgedrungen auch deshalb, weil sieben Mann aus der Startformation fehlten. „Das Schlimme ist, dass keiner von ihnen bald wiederkommt. Jede Woche musst du basteln“, sagte Hanske. Außer dem Punkt fand er noch mehr Positives: Es war nach vielen Gegentoren der letzten Wochen wichtig, gegen eine solche Mannschaft mal nur eins zu kassieren.“

Tuspo-Co-Trainer Halil Kosar, der den verhinderten Ulrich Becker vertrat, war weniger erfreut. „Mich ärgert das sehr. Es fühlt sich an, als hätten wir verloren“, sagte er und übte Selbstkritik: „Vielleicht habe ich auch nicht gut gewechselt. Das viele Hin und Her am Schluss hat Unruhe reingebracht.“ Dass seine Elf oft zu zaghaft nachrückte, erklärte Kosar so: „Wir hatten uns auf die langen Bälle der Fortuna eingestellt und wollten ihr keinen Raum geben.“