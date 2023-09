Geglückter Befreiungsschlag für Landwehrhagen/Benterode

Von: Manuel Brandenstein

Eine Mannschaft freut sich über den ersten Sieg: Die SG Landwehrhagen/Benterode (hier ein Archivbild) scheint sich allmählich an das höhere Niveau in der Kreisoberliga zu gewöhnen. Archivbild: Manuel Brandenstein © Brandenstein, Manuel

Die Fußballsaison ist noch jung, aber es ist doch schon einiges passiert. Hier unsere Nachlese vom Wochenende:

SG Landwehrhagen/Benterode

Darauf hatten sie wochenlang gewartet: Die Kreisoberliga-Aufsteiger aus Landwehrhagen und Benterode fuhren am fünften Spieltag ihren ersten Sieg in der Spielklasse ein und wurden auf dem neuen Sportplatz in Landwehrhagen entsprechend gefeiert. Bitter war der Tag lediglich für Trainer Andreas Kühne, der den Befreiungsschlag aufgrund einer beruflichen Verpflichtung verpasste. Ihm blieb nur, seinen Spielern per Handy zu gratulieren.

Richtig heiß gemacht hatte das zuvor arg gebeutelte Team Mannschaftskapitän Mike Woltert und der erfahrene Innenverteidiger Christian Wedel. Der ehemalige Landes- und Bezirksligaspieler war voll des Lobes: „Endlich sind wir in den Zweikämpfen mal so aufgetreten, wie es in dieser Liga nötig ist.“ Die SG ließ beim 4:1 gegen den VfL Kassel den ambitionierten Gegner nicht ins Spiel kommen, störte früh und schaltete auch schnell in den Vorwärtsgang um. Bereits nach zwei Minuten verwertete Woltert einen Konter. Auch nach dem 1:2-Anschluss des VfL hatten die Staufenberger, bei denen mit Drönner und Alheidt zwei frisch aus der A-Jugend gekommene Akteure in der Startelf standen, die passenenden Antworten parat. Und das nach einer extrem schwierigen Trainingswoche, in der aufgrund von starken Regenfällen nur eine Einheit möglich gewesen war. „Das war super wichtig“, so Wedel. „Und wir wollen jetzt an diese Leistung anknüpfen.“ Beim anstehenden Gastspiel bei der SVH Kassel (Sonntagnachmittag) kann dann vielleicht auch Andreas Kühne Teil einer auf dem Platz jubelnden Staufenberger Mannschaft sein.

SG Werratal

Eine Liga höher, in der Bezirksliga-Braunschweig, zeigte eine Aussage von Werratals Trainer Matthias Weise, dass sich er und seine Mannschaft nach dem achten Platz im Vorjahr nun anscheinend etwas vorgenommen haben: Er habe es nicht geschafft, seine Mannschaft zum Sieg zu coachen, sagte Weise nach dem Spiel in Petershütte sinngemäß. Und das nach einem 2:2 beim amtierenden Vizemeister, was normalerweise eine Lobeshymne auf das eigene Team nach sich ziehen würde. Nicht so in dieser Saison. „Mit dem Saisonstart und zehn Punkten aus fünf spielen können wir erst mal zufrieden sein, aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Kleinigkeiten entscheiden, ob man oben mitspielen kann. Und diese Kleinigkeiten möchte ich aus der Mannschaft herauskitzeln“, sagt Matthias Weise, der die Petershütter als klar besseres Team gesehen hatte. Umgekehrt war es bei der 2:3-Niederlage in Gleichen gewesen. „Das Spiel hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen und dann hätten wir gleich drei Punkte mehr auf dem Konto“, so Weise weiter.

Am kommenden Sonntag steht bereits der nächste Härtetest für sein Team auf dem Programm: Ab 15 Uhr ist der Überraschungstabellenführer Dostluk Osterode in Hedemünden zu Gast. Die Osteröder gaben beim 2:2 gegen den SV Rotenberg den ersten Punkt ab.

Abstiegskampf statt Sicherheit?

Recht düster sieht es in der Bezirksliga um den FC Grone aus. Der ehemalige Niedersachsenligist scheint eine ziemlich schwere Saison vor sich zu haben und steht am Tabellenende. Bereits in der Saisonvorbereitung konnte kein Spiel gewonnen werden und nun steht nach fünf Punktspielen erst ein Zähler zu Buche. In der vergangenen Serie sicherte sich das Team vom Göttinger Rehbach erst ganz am Ende den Klassenerhalt und möchte diesmal möglichst auf einem einstelligen Tabellenplatz landen. Doch stattdessen droht derzeit Abstiegskampf. Der FC Grone in der Kreisliga? Das hat es zumindest seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Ebenfalls hinter den Erwartungen hinkt mit den Sülbeckern ein weiteres Team hinterher (3:3 in Sudheim nach 3:1-Führung). Von vielen war die Mannschaft aus dem Kreis Northeim als Mitfavorit eingestuft worden. Doch der vorletzte Tabellenplatz mit noch keinem Sieg auf dem Konto spricht eine andere Sprache. Mal sehen, wann auch bei diesem Team der Befreiungsschlag gelingt. (Manuel Brandenstein)