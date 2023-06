Gemeinsamer Spielbetrieb mit dem Fußballkreis Waldeck: Auch Frankenberg stimmt zu

Von: Thorsten Spohr

Handschlag für einen gemeinsamen Weg: Gottfried Henkelmann (links) und Jürgen Schicke, die Fußballvorsitzenden der Kreise Waldeck und Frankenberg, freuen sich auf Fußballspiele mit Vereinen aus dem gesamten Landkreis. © Menkel, Gerhard

Einem gemeinsamen Spielbetrieb der Fußballkreise Waldeck und Frankenberg ab der Saison 2024/25 steht nichts mehr im Wege. Am Montagabend sprachen sich auch die Vertreter des Kreisfußballausschusses Frankenberg mehrheitlich dafür aus. Der Kreis Waldeck hatte bereits einstimmig für die Pläne votiert.

Waldeck-Frankenberg – Grundlage für den Entschluss Frankenbergs war das abgefragte Votum der Vereine. Laut Kreisfußballwart Jürgen Schicke habe sich eine „klare Mehrheit“ für die Lösung mit Waldeck ausgesprochen – rund zwei Drittel der Vereine oder Spielgemeinschaften. Hintergrund ist, dass die Zahl der Mannschaften im Fußballkreis Frankenberg zuletzt deutlich zurückgegangen ist.

Während im Fußballkreis Waldeck kein Verein gegen die Pläne votiert hatte, gab es im Kreis Frankenberg jedoch auch Gegenwind. Vor allem ein Teil der Vereine am südlichen Rand übte Kritik. Noch am Sonntag hatte der FC Ederbergland Alternativen zu den Plänen gefordert.

Kritiker: Fusion spaltet den Fußballkreis Frankenberg

Der FCE übte gestern auch scharfe Kritik: „Wer in einer so wichtigen Frage ohne die Prüfung von Alternativen im Stil eines Hauruckverfahrens und mit gewolltem Zeitdruck mit knapper Mehrheit entscheidet, spaltet den Fußballkreis Frankenberg“, schrieb der Verein in einer Stellungnahme. Die Vereine aus der Mitte und dem Norden des Fußballkreises Frankenberg stimmten den Plänen dagegen weitgehend zu.

Geplant ist, dass ab der Saison 2024/25 Waldeck und Frankenberg gemeinsame Ligen bilden. A-, B- und C-Liga sollen in Nord- und Südgruppen aufgeteilt werden. Auf diese Weise würden Waldecker und Frankenberger Vereine auf Kreisebene zunächst weitgehend unter sich bleiben. Darüber soll eine gemeinsame Waldeck-Frankenberger Kreisoberliga gebildet werden, in der auch die Frankenberger Vereine aufgenommen werden, die noch in der Kreisoberliga Nord der Region Gießen/Marburg auflaufen. Um 2024/25 starten zu können, müssen die Auf- und Abstiegsregelungen für die Spielzeit 2023/24 schon jetzt angepasst werden.

Die höherklassigen Vereine, derzeit der FC Ederbergland und die SG Oberes Edertal, müssen ihre Ligen wechseln und würden in der Verbandsliga Nord und in der Gruppenliga Kassel spielen.

Henkelmann: Partner unter die Arme greifen

„Wir vollziehen gerne nach, was sich politisch und sportpolitisch in anderen Fachverbänden schon vollzogen hat. Es gehört zusammen, Waldeck-Frankenberg ist seit fast 50 Jahren politisch ein Kreis“, sagte Waldecks Kreisfußballwart Gottfried Henkelmann. „Zwar haben beide Fußballkreise für sich funktioniert, aber jetzt ist ein Kreis in Schwierigkeiten. Wenn man dem als Kreispartner – und so sehe ich uns in einem gemeinsamen Landkreis – unter die Arme greift, dann halte ich das für die beste Lösung.“ Dem stimmte Jürgen Schicke zu: „Der gemeinsame Spielbetrieb mit Waldeck ist die beste Lösung für die Frankenberger Vereine.“ (tsp)