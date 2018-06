Der geplante Titelgewinn

Nach guten Platzierungen in den vergangenen Jahren in der Fußball-Gruppenliga gab es vor der Saison eine klare Zielsetzung: Meisterschaft und Aufstieg.

Um dieses Ziel zu erreichen, vertraute die TSG Sandershausen dem erfahrenen Trainer Friedhelm Janusch.

DIE SAISON

Vom ersten Spieltag an bestimmte der selbsternannte Favorit das Geschehen in der Liga, nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Calden/Meimbressen übernahm das Team sofort die Tabellenführung. Am dritten Spieltag wurde gegen Türkgücü nur 1:1 gespielt, sodass die Rolle des Primus kurzzeitig an Verfolger Grebenstein verloren ging. Dann aber setzten die Niestetaler zu einem unglaublichen Zwischenspurt an und übernahmen am zehnten Spieltag wieder die Tabellenspitze, die dann bis zum Saisonende nicht mehr abgegeben wurde. In 30 Spielen gab es für den Meister ganze zwei Niederlagen (2:3 in Reichensachsen und 0:3 in Grebenstein). Besondere Spiele waren die Partien bei Boporus (9:2) und die hochklassigste Partei beim 5:4-Heimsieg gegen Hombressen/Udenhausen. Emotional sicher auch die 4:2- und 3:1-Derbysiege gegen Ortsnachbar TSG Heiligenrode vor jeweils gut 500 Zuschauern. Und schließlich der 6:0-Sieg gegen Wattenbach, mit dem am 28. April die Meisterschaft und der erstmalige Aufstieg in die Verbandsliga perfekt gemacht wurde ging richtig unter die Haut.

DIE MANNSCHAFT

Den Verantwortlichen, um den 67 Jahre alten Trainer Janusch gelang es, einen perfekten Kader zusammenzustellen. Ein Neuzugang stand dabei besonders im Fokus: Christopher Minne. Der 34-jährige Mittelfeldstratege war genau der Spielertyp von dem sein Coach schon vor der Saison sagte: „Bekommen wir Minne, steigen wir auf.“ Und so war es dann auch. Einer allein kann allerdings auch keine Meisterschaften gewinnen. So spielten auch Tobias Rühlmann, der mit 33 Toren Torschützenkönig der Gruppenligen wurde oder Felix Bredow, Sascha Hebold, wie auch Viktor Schan eine starke Runde.

DER TRAINER

Friedhelm Janusch, seit Saisonbeginn 2015 in Sandershausen im Amt, sieht nach dem ersten Aufstieg in die Verbandsliga sein Team noch lange nicht am Ende. Seine Prämisse war eigentlich: Drei Jahre bei einem Verein reichen und doch macht er weiter und verlängerte seinen Vertrag wie meist um ein weiteres Jahr. Warum er dies tat? Ganz einfach: „Solch eine gute Zusammenarbeit wie hier im Klub habe ich bisher selten vorgefunden.“ Und damit will Janusch nun mit seinem Team auch in der Verbandsliga für Furore sorgen. Sportlich denkt der Coach darüber nach, in Zukunft in seinem Lieblingssystem dem 4-4-2 auflaufen zu lassen. Unterstützung hat sich Janusch bei Hessenligist FSC Lohfelden geholt: Torhüter Tobias Orth wird in Zukunft die Torhüter der Niestetaler trainieren.

DIE ZUKUNFT

Die personellen Planungen für die neue Spielzeit haben sie in Sandershausen so gut wie abgeschlossen. Zur TSG kommt Marc Zuschlag (28). Der Stürmer kehrt von Calden/Meimbressen an die Heiligenröderstraße zurück. Von der SG Bad Zwesten/Urfftal kommt der 22 Jahre alte Abwehrspieler Marcel Grosse, von der TSG Wattenbach wechselt Torhüter Lukas Perzel (21) nach Niestetal, und zudem kommt Mittelfeldspieler Felix Stengele (24) – früher Hessen Kassel II – nach Sandershausen.

Verlassen werden den Meister Sebastian Ullrich, der zum Klassenkameraden OSC Vellmar wechselt und Viktor Schan sowie Torhüter Kai Steinert, der zu Kreisoberligist BC Sport geht.