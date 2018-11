Grebenstein bleibt gegen Johannesberg torlos

Das letzte Spiel der Vorrunde in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem TuSpo Grebenstein und der SG Johannesberg endete mit einem torlosen Unentschieden.

Für die Grebensteiner war es das erste 0:0 in dieser Saison und nach der 0:1-Heimniederlage vor zwei Wochen gegen Fulda/Lehnerz II sprang diesmal gegen die zuletzt so erfolgreichen Gäste zumindest ein Punktgewinn heraus. Für die Gastgeber war der eine Punkt jedoch eindeutig zu wenig, denn vom Spielverlauf her bestimmten sie eindeutig das Geschehen und hätten das Spiel gewinnen müssen. Dieser Spielverlauf war für Tuspo-Trainer Valentin Plavcic in dieser Saison nichts Neues: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und keine Chance des Gegners zugelassen. Leider haben wir wieder unsere Chancen nicht genutzt.“

Von Beginn an erspielten sich die Gastgeber ein Übergewicht, hätten daraus aber mehr Kapital schlagen können. Dennoch kamen sie schon vor der Halbzeitpause zu einigen guten Möglichkeiten. So köpfte Leon Ungewickel nach einer auf den langen Pfosten geschlagenen Ecke ans Außennetz (14.). Pech hatte Adrian Schäfer, als er nach einer Flanke von Ivan Mamusa an die Latte köpfte (26.). Mamusa war auch der Ausgangspunk der dritten Grebensteiner Chance, als Anto Kajic aus aussichtsreicher Strafraumposition seinen Schuss deutlich verzog (39.).

Besonders Mitte der zweiten Halbzeit lag das längst verdiente Führungstor für den Tuspo förmlich in der Luft. In der 57. Minute nahm Ungewickel den Ball im Strafraum gekonnt an und zog ab, doch sprang der Ball von der Unterkante der Latte zurück ins Feld. Nur drei Minuten später verfehlte Dennis Schanze mit einem Freistoß knapp das Tor. Weitere drei Minuten später wurde ein Schuss von David Durward vor der Linie abgeblockt und Hannes Drube setzte den Nachschuss neben das Gehäuse. Erst der kurz zuvor eingewechselte Manuel Frey traf ins Tor, doch war vorher schon wegen Abseits abgepfiffen worden. Der nach einer längeren Verletzungspause erstmals wieder eingesetzte Torjäger der Vorsaison war auch an der nächsten Torszene beteiligt, als er an den Fünfmeterraum flankte, wo der aufgerückte Verteidiger Luca Trump mit seinem Kopfball am SG-Torhüter Mitja Hofacker scheiterte (86.). Trump hatte auch die letzte Chance des Spiels, als sein Kopfball das Tor verfehlte. Zuvor hatte TuSpo-Torhüter Andre Schreiber bei einem Konter rechtzeitig geklärt. Ein Tor der Gäste hätte dabei den Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt (89.).