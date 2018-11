Latte war zweimal im Weg

Grebenstein torlos gegen Johannesberg

+ © Hofmeister Laufduell: Grebensteins Mario Bajo (rechts) und der Johannesberger Patrise Gjocaj. © Hofmeister

Grebenstein. Das letzte Spiel der Vorrunde in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem TuSpo Grebenstein und der SG Johannesberg endete mit einem torlosen Unentschieden. Für die Grebensteiner war es das erste 0:0 in dieser Saison und nach der 0:1-Heimniederlage vor zwei Wochen gegen Fulda/Lehnerz II sprang diesmal gegen die zuletzt so erfolgreichen Gäste zumindest ein Punktgewinn heraus. Für die Gastgeber war der eine Punkt jedoch eindeutig zu wenig, denn vom Spielverlauf her bestimmten sie eindeutig das Geschehen und hätten das Spiel gewinnen müssen. Dieser Spielverlauf war für Tuspo-Trainer Valentin Plavcic in dieser Saison nichts Neues: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und keine Chance des Gegners zugelassen. Leider haben wir wieder unsere Chancen nicht genutzt.“