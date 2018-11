Groß-Ellershausen besiegt Grone 3:2

Göttingen. Das Göttinger Bezirksliga-Sextett musste diesmal nur zu drei Spielen auflaufen: In Groß Ellershausen (gegen Grone) und Bremke (gegen Bovenden) gab es Derbys. Lenglern stieß daheim auf die SVG Einbeck. Das Spiel zwischen DS Osterode und Sparta Göttingen fiel aus.

SV Groß-Ellershausen/Hetjershausen - FC Grone 3:2 (1:1). SV-Interimstrainer Maikel Lustig feierte im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Das Problem mit den Taubert-Brüdern wurde erfolgreich gelöst: „Marco Dannheim hat, unterstützt von Max Engel, den jeweils offensiveren der Taubert-Brüder aus dem Spiel genommen.“ Das 1:2 aus einem von den Hausherren als zweifelhaft empfundenen Strafstoß, „hat uns noch mal gepuscht!“ Durch eine Umstellung - Dannheim rückte auf Außen, Bierwag ging zurück auf die „Sechser“-Position - habe man mit Tempospiel auf den Außenbahnen den Druck auf die FC-Abwehr erhöht. FC-Coach Jelle Brinkwerth vermisste bei seiner Elf die richtige Einstellung zum Spiel. Seine bissige Bilanz: „Ich hoffe wenigstens, dass es die Einstellung war, und nicht etwa das augenblick liche Leistungsvermögen!“ - Tore: 0:1 J. Taubert (4.), 1:1 Daubert (15.), 1:2 J. Taubert (66./FE), 2:2 Amir Khan (68.), 3:2 Amir Khan (84.).

Als neuer Trainer wird der bisherigen „Co“ Patrick Marquardt den Aufsteiger weiter durch die Saison führen..

TSV Bremke/Ischenrode - Bovender SV 0:8 (0:3). In Bremke, berichtete BSV-Trainer Thomas Rusch, habe sich das „technisch bessere Team verdient durchgesetzt.“ - Tore: 0:1 Hahne (28.), 0:2 Bieker (31.), 0:3 Falinski (37.), 0:4 M. Gleitze (62.), 0:5 Hain (67.), 0:6 Corsmann (76.), 0:7 Hain (83.), 0:8 Falinski (85.).

SG Lenglern - SVG Einbeck 2:2 (0:0). Einbecks 2:2 in der Nachspielzeit sei zwar ärgerlich, meinte SG-Spartenleiter Jens Schiele, doch da die Gäste nach der Pause die besseren Chancen hatten, gehe deren Punktgewinn schon in Ordnung. In den ersten zehn Minuten fanden zwei reguläre Treffer der Hausherren keine Anerkennung. Auf der anderen Seite verstolperte Küster das 1:2 (69.) und SG-Torhüter Fiege verhinderte mit einer Glanzparade den Lenglerner Rückstand (71.). - Tore: 1:0 Y. Beyazit (60.), 1:1 Niemann (76.), 2:1 Y. Beyazit (84.), 2:2 Küster (90.+ 2). (eko)