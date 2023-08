Gruppenliga: SG Bad Wildungen gewinnt hitziges Duell in Goddelsheim

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Zwei Torschützen unter sich: Jannik Guntermann (SG Goddelsheim/Münden) geht im Zweikampf mit Gästespieler Petro Kovalchuk zu Boden. © Bauschmann

Sieben Treffer, acht Gelbe Karten und Spannung bis in die Nachspielzeit hinein: Die SG Bad Wildungen/Friedrichstein hat am Freitagabend mit 4:3 (2:1) das Duell bei der SG Goddelsheim/Münden gewonnen. .

Goddelsheim - Beide Teams lieferten sich ein intensives, von Fouls oft unterbrochenes Gruppenliga-Spiel. Der siegreiche Aufsteiger hält zumindest bis Sonntag mit sechs Zählern die Spitze der Liga. Die Lichtenfelser waren anders als in Wabern ein etwas unglücklicher Verlierer.

Beide Trainer hatten ihre Startformation umstellen müssen. Bei den Gastgebern stand Spielertrainer Marco Vesper zu Beginn in der Viererkette, ihm fehlten sein Co. Benni Wendel und Eike Stracke; auf die „Sechs“ rückte neu Max Steger. Bei den Gästen spielte Chris Mvemba eine Halbzeit lang für Eugen Ruf, in der Abwehr ersetzte Julian Schneider den verletzten Johannes Süring.

Die Badestädter legten einen prima Start hin. Nach kurz ausgeführter Ecke und Hereingabe von Luca Wittkowski köpfte Petro Kovalchuk zur Führung ein. Das war in der 7. Minute. Da hätte sich die Abwehr nicht an Absprachen gehalten, fand Marco Vesper. Doch die Heimelf war nicht beeindruckt vom Rückstand. Gegen tief stehende, eher auf Abwehrsicherung bedachte Gäste drehte sie die Partie innerhalb einer halben Stunde,

Max Steger und Jannik Guntermann drehen die Partie für SG Goddelsheim

Die Lichtenfelser kochten die technisch starken, schnellen Gäste wiederholt mit ihrer Routine ab und gewannen zusehends die Kontrolle. Das 1:1 war verdient. Nach einer scharf nach innen getretenen Ecke von Nils Grosche geriet die Wildunger Abwehr durcheinander, was Steger mit dem zweiten Ball zu seinem Treffer nutzte (20.).

Mirco Grosche hätte nach einer weiteren Ecke nachlegen können, jagte den Ball aber hoch drüber. Die Gastgeber spielten nach Ballgewinn schnörkellos nach vorn. Beim 2:1 klappte das bestens. Mirco Grosche nahm Wittkowski den Ball ab, passte auf Benedikt Schweitzer, der Jannik Guntermann fand. Dessen satter Schuss ins lange Eck war unhaltbar (38.).

„Die erste Halbzeit haben wir komplett verpennt“, stellte Leimbach fest. Er nahm das auf seine Kappe, weil er sein Team so auf Defensive geeicht hatte. Nach der Pause pressten die Gäste höher und spielten direkter, schneller nach vorn. Die Partie blieb hitzig, wie Leimbach sagte – und entglitt den Gastgebern, was Marco Vesper so nicht erwartet hatte. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit nicht mehr genug Traute so zu spielen, wie es besprochen war.“ Knackpunkt sei für ihn aber ein „Rot-würdiges Foul“ an Mirco Grosche gewesen.

Jonas Hölscher legt das Wildunger 3:2 auf und schießt das 4:2 selbst

Nicht gut sah die Heimelf beim 2:2 aus, dass Mert Eligüzel aus gut 20 Metern nach einem Angriff über Wittkowski und Abel Pegapgnang erzielte (48.). Mirco Grosche mit einem Ball knapp vorbei (51.) und der eingewechselte Daniel Butterweck, der an Schweitzers Hereingabe vorbeiflog (62.), hätten das 2:2 machen können.

Kurz darauf wechselte Leimbach doppelt – und den Sieg ein. Denn es war der für Almedin Zahovic gekommene Jonas Hölscher, der mit einem klasse Flankenlauf über rechts die Führung für den Aufsteiger durch Eugen Ruf (81.) vorbereitete.

Mehr noch: In der Nachspielzeit traf der 19-Jährige abermals auch selbst, als er den starken Steckpass von Tom Windhausen ver-wertete. Das war es noch nicht. Nach einer Ecke von Nils Grosche markierte Kevin Vesper aus dem Gewühl heraus den Endstand. Freude kam deshalb nicht auf. Die war bei den Gästen. „Unterem Strich war der Sieg verdient“, sagte Leimbach und jubelte über einen „geilen Start“. (mit dv)