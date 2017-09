Gruppenliga Gießen: Röddenau im Derby beim 0:4 ohne Chance

Röddenau. Fußball-Gruppenligist FC Ederbergland II hat die volle Derbyernte eingefahren. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel gegen den TSV Röddenau behielt der FCE II auch im Rückspiel mit 4:0 (3:0) die Oberhand.

Dass die Partie bereits zur Pause beim Spielstand von 0:3 entschieden war, lag nicht alleine am gnadenlos effektiven FCE II. Vor 230 Fans halfen die Hausherren regelrecht mit, das Geschehen in die aus ihrer Sicht falsche Richtung zu lenken. In der Offensive fanden sie kaum statt, leisteten auf der Gegenseite bei allen drei Treffern mit einem Mix aus Passivität und individuellen Fehlern Hilfestellung. Auch im zweiten Abschnitt fand kein Aufbäumen statt, so dass Röddenaus Trainer Cataldo Schirru nach dem Ende von einem „leidenschaftslosen und phasenweise ungeordneten Auftritt" seiner Mannschaft sprach. Die Torfolge: 0:1 Ernes Hidic (2.), 0:2, 0:3 Jan Luca Müller (29./33.), 0:4 Oleg Heft (67.). (gd)

