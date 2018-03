0:3 - Röddenau verliert Kellerduell in Biedenkopf

Biedenkopf. Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause gab es für den TSV Röddenau nichts zu holen. In der Fußball-Gruppenliga gab es ein 0:3 (0:1) im Kellerduell beim VfL Biedenkopf.

„Wir haben die Sache ganz gut gemacht, aber wie so oft unsere Chancen nicht genutzt“, sagte TSV-Trainer Cataldo Schirru. Er musste mit ansehen, wie sein Team schon nach zwei Minuten in Rückstand geriet, als Jan Cegledi für Biedenkopf traf. „Da waren wir noch teils in der Kabine“, sagte der Trainer.

Im zweiten Abschnitt erhöhten Lennart Matheus und 3:0 Osman Özdemir zum Endstand. „Bei den beiden Toren hat man gesehen, dass der kleinste Fehler bestraft wird“, so Schirru, dessen Team damit weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. (red)