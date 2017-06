Altenlotheim verliert Abstiegsrundenspiel mit 2:3

Altenlotheim. Der TSV Altenlotheim steht kurz vor dem Abstieg aus der Fußball-Gruppenliga. Das Abstiegsrunden-Hinspiel gegen die FSK Vollmarshausen ging mit 2:3 (0:2) verloren.

Eine hohe Hypothek für das Rückspiel am kommenden Sonntag (16 Uhr). „Es war ein Duell auf Augenhöhe, nur wir hatten mal wieder das schlechtere Ende“, sagte ein enttäuschter TSV-Trainer Günther Eisenmann nach dem Schlusspfiff.

Die Niederlage war in der Tat ein wenig unglücklich. Zwar waren die Gäste spielerisch das bessere Team, große Chancen hatte aber auch Vollmarshausen kaum. Zehn Minuten vor der Pause geriet Altenlotheim in Rückstand, wieder einmal fiel der Gegentreffer durch einen direkt verwandelten Freistoß, Tom Zappe traf aus gut 25 Metern. Noch bitterer wurde es eine Minute vor der Halbzeit: Nils Backhaus verlor den Ball, Tim Henning erhöhte auf 2:0. Ein Treffer, mit dem Eisenmann aber nicht einverstanden war. „Das war ein klares Foul an Nils“, kritisierte der TSV-Trainer.

Nach dem Wechsel kam Altenlotheim durch zwei schnelle Tore von Nils Backhaus (54.) und Kai Bremmer (59.) zum Ausgleich und wollte mehr. Aber mitten in die Drangphase hinein fiel das dritte Gegentor durch Tobias Voss (70.).

Von Thorsten Spohr