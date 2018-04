FC Körle bleibt nach 2:1 gegen Homberg Zweiter der Fußball-Gruppenliga

Wegbereiter des Körler Sieges: Torschütze Thomas Melnarowicz (r.), in dieser Szene verfolgt vom Homberger Lucas Unbehaun.

Körle. Mit dem 2:1 (1:0)- Sieg gegen den FC Homberg bleibt FC Körle als Tabellenzweiter der Fußball-Gruppenliga aussichtsreichster Verfolger von Tabellenführer Eintracht Baunatal.

„Jetzt wollen wir die vor uns liegende Eintracht noch einmal ärgern“, freute sich FCK-Coach Jörg Müller über den knappen Erfolg seines Teams.

Die erste Hälfte verlief ohne Höhepunkte. Zudem ließen die beiden Abwehrreihen nur wenig zu. Schließlich reichte es doch zur Führung der Gastgeber. Von Eugen Wagner bedient, hämmerte Thomas Melnarowicz das Spielgerät zum 1:0 in den rechten Winkel (25.). Auch in der Folgezeit bestimmte Körle das Geschehen. Fast wäre den Gästen nach einem Fehler von FCK-Torhüter Pascal Vaupel noch der Ausgleich gelungen. Die Kreisstädter drängten nach der Pause auf den Ausgleich.

FC Körle: Chance nach Chance in Überzahl

Ein Freistoß von Spielertrainer Florian Seitz führte zum 1:1 (54.). Fatal für den FC: Gelb-Rot für FCH-Angreifer Fitim Islami nach wiederholtem Foulspiel (55.). „Das ist jetzt schon im fünften Spiel der Fall, dass wir mit zehn Akteuren ein Spiel zu Ende spielen mussten“, ärgerte sich der Homberger Coach über diese schwarze Serie.

In Überzahl erspielte sich Körle Chance über Chance, scheiterte aber wiederholt am überragend reagierenden Homberger Torwart Jonas Viehmann. Mit Glanzparaden hielt er seine Mannschaft bis zum Schluss im Spiel. Erst mit einem Standard gelang dem Tabellenzweiten der Siegtreffer. Nach einem Freistoß von Nick Krug stand Marcel Riemann goldrichtig und köpfte das Leder unhaltbar zum 2:1 in die Maschen (64.). FCK-Trainer Jörg Müller bilanzierte: „Ich denke wir haben aufgrund der vielen Chancen verdient gewonnen“.