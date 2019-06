Nach Rückzügen in der Region: FC Körle ist plötzlich Fußball-Verbandsligist

Das ist der Hammer: Durch den Rückzug des FSC Lohfelden und der SV 07 Eschwege sind zwei höherklassige Plätze frei und der FC Körle steigt als Nachrücker über die Relegation in die Verbandsliga auf.

Die offizielle Kunde bekam Körle gestern per Telefon vom Regionalbeauftragten Horst Riemenschneider. „Sportlich wird das eine mega Herausforderung, aber wir freuen uns riesig und gehen den Aufstieg an“, frohlockte Körles 2. Vorsitzender Sven Sennhenn. Das ist zudem das I-Tüpfelchen zur Festwoche zum 50-jährigen Bestehen und wurde gestern Abend auf der Mallorca-Party gebührend gefeiert.

Andezions Blitzkarriere

Als vor einem Jahr durchgesickert war, wer beim FC Körle den langjährigen und erfolgreichen Trainer Jörg Müller beerben würde, meldeten sich auch Skeptiker zu Wort. „Der Neue hat doch gar keine Erfahrung.“ Das war der am häufigsten geäußerte Einwand, und diese Aussage war nicht vollkommen falsch.

Andezion hatte in der Rückrunde 2013/14 als Co-Trainer des Kreisoberligisten SC Edermünde quasi einen Schnupperkurs belegt, ehe er bei der A-Jugend der JSG Edermünde/Brunslar/Wolfershausen erstmals als verantwortlicher Coach tätig wurde (2015/16). Die Fans in Grifte, Haldorf, Holzhausen, Brunslar und Wolfershausen waren schnell von Andezions Fähigkeiten überzeugt, und auch in Körle gibt es längst keine Skeptiker mehr, denn er hat nahtlos an Müllers Erfolge angeknüpft und nun sogar mit dem Sprung in die Verbandsliga getoppt.

Andezions Blitzkarriere ist der Beweis dafür, dass für einen Trainer Fußballverstand wichtiger ist als Erfahrung, und deshalb dauert es womöglich gar nicht mehr so lange bis den 39-Jährigen Angebote höherklassiger Klubs erreichen. Vielleicht aus der Hessenliga, in der der gebürtige Eritreer neun Jahre für den KSV Baunatal beziehungsweise den OSC Vellmar kickte. „Damals habe ich mir von meinen Trainern Bernd Lichte, Bernd Sturm, Werner Schlacher und Ralph Kistner viel abgeschaut“, sagt der in Kassel lebende VW-Angestellte. Besonders geprägt wurde Teame Andezion aber nicht nur sportlich von Lichte, der in Baunatal von der E-Jugend bis zu den Senioren elf Jahre lang dessen Mentor war.

Sonderlob für den Co-Trainer

Beim Rückblick auf die gerade zu Ende gegangene Fußballsaison fällt auf, dass Körles Trainer gar nicht über die hervorragende Platzierung des FC spricht. Viel lieber erwähnt der Coach, dass ihn die Fortschritte, die seine Spieler machen, mehr interessieren als die Ergebnisse. Und er vergisst auch nicht, seinen Co-Trainer zu loben. „Die gute Zusammenarbeit mit Tobias Fehr hat viel dazu beigetragen, dass wir ein so gutes Jahr hatten“, sagt der gewiefte Taktiker, der sein Credo verrät: „Die Taktik muss den Fähigkeiten der vorhandenen Spieler angepasst werden, nicht umgekehrt.“

Auch seine zweite Saison in Körle wird für Teame Andezion eine große Herausforderung, denn die Fluktuation in der Mannschaft ist immens. Die Stammspieler Thomas Melnarowicz (OSC Vellmar), Sami Essid (SC Edermünde), Dennis Friedrich (beruflich nach Köln) sowie Daniel Kraus und Tobias Scherbaum (beide TSV Spangenberg) werden den FC verlassen. Dessen Fans fragen sich nun, ob es Fitim Islami (FC Homberg), Julian Umbach (SG Brunslar) und Harun Sufi (BC Sport) gelingt, die abgewanderten Akteure zu ersetzen. Zumal es nun unverhofft eine Liga höher gilt.