Fußball-Gruppenliga: Derby zwischen Homberg und Melsungen im Fokus

Voller Einsatz: Nick Krug (l., hier gegen Schwalmstadts Omerovic) spielt mit Körle in Brunslar.

Schwalm-Eder. Zwei reizvolle Kreisderbys garnieren den Nachholspieltag der Fußball-Gruppenliga. Mit richtungsweisenden Aufgaben für alle Beteiligten.

FC Homberg - Melsunger FV (Mittwoch, 19 Uhr). Beide Klubs brachten sich mit Derbysiegen in Stellung für diese Partie. Dabei sicherte Alexander Raabe mit seinem ersten Saisontreffer den Erfolg für den MFV, Marvin Schmidt und Spielertrainer Florian Seitz trafen für die Kreisstädter. Der FCH ist nun Fünfter mit 33 Punkten, der MFV Siebter mit 30. Nach dem verkorksten Saisonstart kaum noch für möglich gehalten, haben die Bartenwetzer nunmehr sogar Chancen auf den zweiten Tabellenrang.

Was überaus reizvoll erscheint. Denn damit verbunden ist die Chance zum Verbandsliga-Aufstieg über die Relegation. Mit dem neuen Coach Christian Leck scheint nach drei Siegen in Folge auch das Spielglück an die Fulda zurück gekehrt zu sein. Hoffnung macht zudem die Rückschau auf das Hinspiel, das nach einem packenden Schlagabtausch 3:3 endete.

SG Brunslar/Wolfershausen - FC Körle (Mittwoch 18.15 Uhr, in Neuenbrunslar). Einen dicken Brocken hat die SG mit dem FCK aus dem Weg zu räumen, wenn sie im Kampf um den Ligaverbleib punkten will. Denn die Gäste mit ihren Dauerbrennern Nick Krug und Thomas Melnarowicz an der Spitze, haben als Tabellenzweiter erst zwei Spiele verloren, sind seit acht Partien ungeschlagen und stellen mit lediglich 15 Gegentoren die mit Abstand beste Defensive. Da wundert es nicht, dass die Müller-Elf bei 34 Punkten (eigentlich 36, da zwei Zähler wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls abgezogen wurden) für 32 Treffer das effektivste aller Gruppenliga-Teams stellen.

Die Zahlen der Gastgeber klingen dagegen weniger überzeugend. Das Team von Trainer Timo Rudolph hat in seinen neun Heimspielen nur zwölf Mal getroffen. Die Gastgeber sollten von den Gästen dennoch nicht unterschätzt werden. Denn sie haben schon beim 3:2-Sieg in Großenritte den Tabellenführer schlecht aussehen lassen. Und werden mit dem Rückenwind des frisch gekürten Pokalfinalisten auflaufen.

SG Schauenburg - TSV Wabern (Mittwoch 18.15 Uhr in Elgershausen, Hinspiel 2:2). Gut erholt von der 0:1-Pleite gegen Schwalmstadt gelang dem TSV mit dem dreifachen Torschützen Fabian Korell an der Spitze ein überzeugender 5:1-Erfolg gegen Bad Wildungen. Und steht nun wieder aussichtsreich im Kampf um den zweiten Platz. Die SG dagegen befindet sich im Kampf um den Klassenerhalt.

TuSpo Mengeringhausen - SG Kirchberg/Lohne (Mittwoch 18.15 Uhr, Hinspiel 4:4). Den TuSpo kann als Tabellenletzter nur ein Wunder vor dem Abstieg bewahren. Sorgen haben auch die Gäste nach nur einem Punkt aus den jüngsten Spielen. Alles andere als ein Dreier wäre zu wenig für die Elf von Sven Pfefferkorn. Der gegen Homberg mit Daniel Wissemann nur einen Spieler auf der Bank hatte und nun noch den gesperrten Frank Jäger ersetzen muss. (zkv)

Ergebnisse, Tabellen, Statistiken zur Gruppenliga