FV Felsberg im Derby gegen die FSG Gudensberg

Lohre. Es sind Attribute, die einen Erfolg im Fußball vielfach ausmachen: Hungrig und gierig auf den Dreier sein, unbedingten Siegeswillen zeigen.

„Wichtig ist jedoch auch, mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner aufzutreten“, ergänzt Felsbergs Trainer Gisbert Ey vor dem ersten Gruppenliga-Heimspiel der neuen Saison am heutigen Samstag ab 16.30 Uhr in Lohre gegen Aufsteiger FSG Gudensberg.

Mit dem 2:2 in Brunslar nach Treffern von Alexander Müller und Sven Budach gelang der Elf aus der Dreiburgenstadt schon bei der Saisonpremiere ein Punktgewinn. Mit weiteren drei Zählern könnte der Saisonstart perfekt gemacht, sowie das Wir-Gefühl in Felsberg, Lohre und Niedervorschütz weiter gestärkt werden.

Wiedersehen mit Elgaz-Brüdern

Das in Gudensberg nach zwei Aufstiegen, doch nun auch zwei Niederlagen in Folge, weiter intakt ist. Hat doch allein der Klassenerhalt im ersten Jahr Gruppenliga Priorität bei der Elf um den Sportlichen Leiter Mike Reinemann. „Ich freue mich sehr auf dieses Spiel“, betont FSG-Coach Andre Fröhlich. Trifft er doch beim Gegner mit Islam und Seymus Elgaz auf zwei Akteure, mit denen er schon in der B- und A-Jugend der FSG gemeinsam aktiv war.

Die Gäste zeigten bei der enttäuschenden Saisoneröffnung gegen Kirchberg/Lohne erst in der zweiten Spielhälfte ihr wahres Gesicht. Lagen zu diesem Zeitpunkt jedoch schon mit zwei Toren im Rückstand. Der nicht mehr aufgeholt werden konnte.

„Wir müssen in den Zweikämpfen besser dagegen halten und präziser nach vorne spielen“, hofft Trainer Fröhlich auf eine Leistungssteigerung seiner Elf in Lohre. Dabei steht der FSG mit Fabian Otto für die Außenbahn sowie Tom Siebert für die Offensive zwei weitere Alternativen zur Verfügung. Mit denen der erste Punktgewinn gelingen soll. (zkv)