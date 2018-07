Fußball-Gruppenliga: TSV Wabern ist der große Favorit

Schwalm-Eder. Mit einer Mehrheit von zehn der 16 Vereine startet der Sportkreis Schwalm-Eder in die neue Saison der Fußball-Gruppenliga. Damit ist reichlich Derbystimmung garantiert.

Denn an jedem Wochenende treffen mindestens zwei der heimischen Klubs im direkten Vergleich aufeinander. Was vor allem die zum Saisonende gefährdeten Teams aus Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, Kirchberg/Lohne und Schwalmstadt II freut und im Lager des TSV Wabern etwas ärgerlich ist, weil der mögliche Aufstieg in die Verbandsliga in der Relegation verpasst wurde.

In die Saison 2018/19 startet die Elf von Trainer Kim Sippel als klarer Favorit. 14 der 16 Vereine sehen die Reiherwälder Ende Mai 2019 ganz vorne in der Tabelle. Daneben muss im Kampf um die beiden Top-Ränge der Spielklasse auch mit Verbandsliga-Absteiger TSV Mengsberg, FC Körle und Melsunger FV gerechnet werden. Mit Absteiger TSV Mengsberg und den drei Kreisoberliga-Aufsteigern FSG Gudensberg, Eintracht Edertal und FSG Buchenberg/Ederbringhausen gehen vier neue Mannschaften an den Start.

Viele neue Trainer

Alt bekannte, nun jedoch in der Verantwortung für einen neuen Verein stehende Gesichter präsentieren sich mit dem Saisonstart an der Seitenlinie von Hessens dritthöchster Amateurspielklasse. In Körle hat Teame Andezion nach dem Wechsel von Jörg Müller zum Verbandsligisten OSC Vellmar die Regie übernommen. Bei der Reserve des 1. FC Schwalmstadt folgte Christof Baum auf Kujtjm Iberhysaj. In Felsberg, Lohre und Niedervorschütz hat Gisbert Ey die Nachfolge von Roland Borrmann, der Jörg Müller nach Vellmar folgte, angetreten. Schließlich übernimmt in Kirchberg, Lohne und nun offiziell auch Haddamar Spielertrainer Paul Graf, zuletzt noch mit Frank Jäger im Team, die alleinige Verantwortung für die erste Mannschaft.

Unverändert bleibt die Regelung für Auf- und Abstieg. Danach wird der Meister der bevorstehenden Spielrunde mit dem Aufstieg in die Verbandsliga belohnt. Dem Tabellenzweiten steht dieser Weg über eine Aufstiegsrunde mit den Vizemeistern der Staffel 2 sowie der Gruppenliga Fulda ebenfalls offen. Aus der Gruppenliga absteigen werden aus den beiden Staffeln mindestens vier, maximal insgesamt acht Vereine. Steigen sieben Klubs ab, ermitteln die Tabellen-13. der beiden Staffeln den siebten Absteiger. Müssen fünf Vereine den Weg in die Kreisoberliga antreten, gilt die gleiche Regelung für die beiden 14. der Abschlusstabellen.

Der erste Spieltag startet mit folgenden Begegnungen, darunter mit dem Kracher am Reiherwald zwischen Wabern und Körle gleich ein brisantes Kreisduell und Spitzenspiel.

Der erste Spieltag

FSG Gudensberg - SG Kirchberg/Lohne, FSG Buchenberg/Ederbringhausen - FC Homberg (beide Samstag, 4. August, 15.30 Uhr), TSV/FC Korbach - 1. FC Schwalmstadt II (17.30 Uhr), Eintracht Edertal - Melsunger FV (18 Uhr), TSV Wabern - FC Körle, SG Brunslar/Wolfershausen - FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, VfR Volkmarsen - SG Goddelsheim/Münden (alle Sonntag, 5. August, 15 Uhr).

Von Bernd Knauff