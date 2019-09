Fußball-Gruppenliga: Zierenberg empfängt Grebenstein

Großkampftag am Sonntag, 15 Uhr, auf der Zierenberger Warmetalkampfbahn. Denn beim in die Fußball-Gruppenliga aufgestiegenen TSV Zierenberg gibt der auf Tabellenplatz zwei stehende TuSpo Grebenstein seine Visitenkarte ab. Solche Kreisderbys werden oft mit einer anderen Tinte geschrieben, wobei man jedoch nach dem bisherigen Verlauf der Runde die Gäste aus dem Sauertal von Coach Mikaeil Shihni auf den Favoritenschild heben muss.

Der Ex-Verbandsligist musste zwar am Mittwochabend die bisherige Tabellenführung an Lichtenau abtreten, zählt aber weiterhin zum engen Kreis der Titelkandidaten. Grebenstein hat in den bisher absolvierten sieben Begegnungen bei sechs Siegen und einem Remis noch keinem Gegner den Dreier überlassen. Auch in ihrer einzigen Auswärtsaufgabe verbuchten sie die volle Ernte.

Weitere Gästefaktoren drängen die Hausherren von Trainer Daniel Schmidt in die Außenseiterrolle. Grebenstein besitzt mit schon 26 erzielten Buden nicht nur mit die treffsicherste Angriffsformation der Klasse, sondern nennt auch mit Leon Ungewickel (11) und Manuel Frey (8) die Nummern eins und zwei der Liga-Torjägerliste. Beide waren zusammen erfolgreicher als die gesamte TSV-Offensive (17), wobei aber auch die Warmetaler mit Fabio Ohms (8), Ante Grgic und Mirko Schlummer (je 4) richtige Knipser in ihren Reihen haben, die immer für eine Überraschung gut sind.

Daniel Schmidt ist Realist, sieht seine Mannschaft als Außenseiter, blickt der Partie trotzdem mit Zuversicht entgegen. „Grebenstein hat zwar noch kein Spiel verloren, dies trifft für uns aber auch auf heimischen Rasen zu.“ In der Tat: Die Schnidt-Elf konnte durch Baumaßnahmen an der Warmetalkampfbahn von den sieben Pflichtaufgaben erst zwei zu Hause bestreiten, trotzte dabei Wolfhagen ein Remis ab und ließ Calden/Meimbressen klar abblitzen. Schmidt: „Wenn wir es gegen den Paradesturm schaffen, unsere bisher an den Tag gelegten Defensivdefizite und individuellen Fehler abzustellen und unsere Kontermöglichkeiten erfolgreich zu Ende fahren können, dann rechne ich mir auch etwas gegen den Tabellenzweiten aus. Bisher haben wir als Aufsteiger mit sieben Punkten auf dem Konto schon alle Kritiker Lügen gestraft und werden uns auch in Zukunft noch öfters als Hecht im Karpfenteich präsentieren. Warum nicht gegen die Grebensteiner, die vermutlich alle als Sieger auf dem Schirm haben?“ zih