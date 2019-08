Korell-Brüder retten TSV Wabern beim 3:1 gegen Felsberg mal wieder

Dank Doppeltorschütze Fabian Korell sowie Bruder Florian feierte der TSV Wabern einen schmeichelhaften 3:1 (1:0)-Derbysieg gegen den FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz in der Fußball-Gruppenliga.

Denn die spielfreudigen Gäste stellten über weite Strecken der Begegnung die besser organisierte Mannschaft. Mit Kapitän Philipp Ostwald als Abwehrchef, Anto Kajic und Henrik Heinemann als Kreativabteilung und Abdullah Al-Omari als Sturmspitze.

Doch während Heinemann per Freistoß (19., 29.) und Kajic (34.) unbelohnt blieben, schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Fabian Korell, eher glücklich in Ballbesitz gekommen, versenkte die einzige TSV-Torchance in der ersten Halbzeit per Flachschuss zur 1:0-Führung (40.).

Drei Tore aus vier Chancen

Erst durch das 2:0 von Fabian Korell gelangten die Reiherwälder auf Augenhöhe mit ihrem Gegner (59.). Cool ihre Chancenverwertung. Denn wenig später war der Angreifer auch am dritten Tor seiner Elf beteiligt. Als nämlich Kapitän Florian Korell den Eckball seines Bruders zum vorentscheidenden 3:0 veredelte (70.). Martin Mühlberger verpasste gar den vierten Treffer (77.). „Wir haben nach der Pause deutlich zugelegt“, bilanzierte TSV-Spielertrainer Patrick Herpe die überaus effektive Vorstellung seiner Mannschaft.

Die Schlussphase gehörte wieder den Gästen. Nachdem Kassem Jammal zunächst gescheitert war (85.), führte eine weitere feine Kombination über Henrik Heinemann und Abdullah Al-Omari durch Rene Döller zum späten 3:1 (88.). „Wir haben deutlich unter Wert verloren“, ärgerte sich FV-Coach Björn Kördel.

VON BERND KNAUFF