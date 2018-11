Vorzeichen vor Spiel zwischen Mengsberg und Melsungen haben sich gedreht

Greift jetzt für Mengsberg an: Adonis Kacuri (links, hier noch im Schwalmstädter Dress gegen Altenlotheims Florian Heine) steht am Sonntag im Kader gegen Melsungen.

Der Trainer des Melsunger FV weiß, dass sich die Vorzeichen vor dem letzten Spiel beim TSV Mengsberg in der Fußball-Gruppenliga gedreht haben (So. 14.30 Uhr).

Vor dem Duell der ehemaligen Verbandsligisten strotzt der TSV nach fünf ungeschlagenen Spielen mit elf Punkten nur so vor Selbstvertrauen. Klar, denn für die gleiche Anzahl an Zählern hatte das Team nach dem Abstieg zuvor 13 Partien benötigt. Melsungen ist indes seit vier Begegnungen sieglos, holte nur zwei Punkte. Und droht die Spitzenposition zu verspielen.

„Für den Kopf wäre ein Sieg ganz wichtig“, betont daher MFV-Coach Leck, der vor allem drei Gründe für den Durchhänger seines Teams nennt. Drei wichtige Akteure, die schmerzlich vermisst werden: Stürmer Tobias Frommann (Muskelfaserriss), Außen Niklas Rading (Bänderriss) und Kapitän Alexander Raabe (Sehnenentzündung an der Leiste). Mit Raabe fehlt der Abräumer, der in vielen engen Partien ebenso den Unterschied ausmachte wie Frommann als Vollstrecker.

Eine Chance ist es nun etwa für Umut Demircan, der beim 2:2 gegen Neuling Eintracht Edertal erstmals in der Startelf stand und laut Leck seine Sache ordentlich machte – ehe er mit einer leichten Gehirnerschütterung vom Platz musste. Im Vergleich zu dieser Partie kehrt jetzt Kevin Koch als Sechser nach auskurierter Grippe zurück.

Hainmüller will Schwung mitnehmen

Auf der Gegenseite hat sich das Lazarett merklich gelichtet. Auch Spielertrainer Daniel Hainmüller, dem beim 2:2 gegen Bad Wildungen der Oberschenkel schmerzte, ist an Bord. Und hat zum zweiten Mal einen hessenliga-erprobten Neuzugang an Bord: Adonis Kacuri. Der Defensiv-Spezialist war bedingt durch einen Mittelfußbruch fast ein Jahr ohne Spielpraxis, ehe er in Bad Wildungen seinen Einstand nach dem Wechsel vom 1. FC Schwalmstadt gab. „Adonis ist noch keine Option für die erste Elf, aber wird uns nach der Winterpause richtig verstärken“, sagt Hainmüller und ist heiß auf drei weitere Punkte: „Wir wollen den Schwung mitnehmen und weitere beweisen, dass wir uns nach dem Umbruch im Sommer stabilisiert haben.“.