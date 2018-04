Hattrick gegen Bad Wildungen: Torjäger Fabian Korell ist beim TSV Wabern zurück

Wabern. Der 5:1-Sieg des TSV Wabern gegen die SG Bad Wildungen/Friedrichstein hat viele strahlende Gesichter hinterlassen. Für Trainer Kim Sippel war es der erste Sieg unter seiner Regie.

Für die Mannschaft die Bestätigung, dass sie noch im Aufstiegsrennen der Fußball-Gruppenliga mitmische kann. Keiner aber war so glücklich wie der dreifache Torschütze Fabian Korell.

„Da ist ziemlich viel Druck abgefallen. Jetzt ist die Leidenszeit nach vielen schlaflosen Nächten vorbei“, machte der 24-Jährige aus seinem Herzen keine Mördergrube. Elf Monate hatte das Eigengewächs warten müssen. Beim 6:2 am 21. April 2017 in Korbach hatte er zuletzt für seinen TSV getroffen. Es war sein 113. Tor in 150 Spielen in der Gruppenliga. Schon eine Woche später bei der 1:5-Niederlage gegen den FC Körle war er mit starken Schmerzen aufgelaufen.

Zwei Ärzte halfen nicht

Es folgte eine Odyssee, in der er mehr Krankenhäuser und Massageliegen beim Physiotherapeuten sah als den Rasen und den Ball. Zwei Orthopäden in Kassel und Frankfurt hatten keine Lösung, was mit seiner Hüfte nicht in Ordnung ist. Erst in der Praxisklinik Hinder in Fulda bekam Korell Hilfe. Ein kleiner Riss in der Hüfte hatte ihm zu schaffen gemacht. Da der Oberschenkelhalskopf zu groß war, wurde er bei einer Operation im November abgefräst.

Vier Wochen lang musste der Torjäger anschließend Zuhause bleiben. „Der Arzt hat mir gesagt, es ist nicht sicher, ob ich wieder meine volle Leistungsfähigkeit erreichen kann“, betont der Ex-Spieler des Regionalligisten KSV Hessen Kassel, der zuvor nie verletzt war.

Deswegen baute ihn Coach Sippel behutsam auf. Nahm ihn bei Bedarf aus den Einheiten. Erst Ende Januar kickte er wieder im Training. Bei zwei Testspielen gab er den Joker – und blieb ohne Treffer. Auch im ersten Pflichtspiel lief es nicht rund. Die 0:1-Niederlage gegen Schwalmstadt II konnte er nicht verhindern. Dann kamen vergangene Woche neue Schmerzen. Und der Tipp vom Trainer, der ihm bereits den Sportmediziner in Fulda ans Herz gelegt hatte.

Yoga linderte Schmerzen

Statt Fußball stand für Fabian Korell am Dienstag und Mittwoch Yoga auf dem Plan. Das trug gegen Bad Wildungen im offensiven 4:1:4:1-System Früchte. Zum 1:0 traf er mit rechts per Fernschuss auf Zuspiel von Fabian Hofmann (22.). Der zweite Treffer gelang ihm als hängende Spitze an der Seite seines Bruders Florian mit links und nach Vorarbeit von Emin Dag (32.). Als der Mittelstürmer gefoult wurde, schnappte sich der wiedergenese Torjäger selbstbewusst den Ball – und schnürte seinen Hattrick (49.).

„Wir waren immer einen Schritt schneller als der Gegner und taktisch diszipliniert“, lobte Sippel sein Team, das im Hinspiel beim 5:5 zwei Punkte verschenkt hat. Mittelstürmer Dag krönte seine starke Vorstellung mit einem satten Linksschuss zum 4:0 (60.). Fabian Hofmann veredelte einen Angriff über Martin Mühlberger und Johannes Kördel (67.) zum 5:0. Der Ehrentreffer der SG durch Jan Kramer (88.) tat der Waberner Glückseligkeit keinen Abbruch.