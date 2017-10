FC Homberg bleibt vorn dabei

Die Fußballer des FC Homberg bleiben in der Erfolgsspur. Das Team von Spielertrainer Florian Seitz nahm auch die Hürde TSV/FC Korbach mit 2:1 (2:0) und hat sich nach dem fünften Sieg in Serie unter den besten vier Teams der Gruppenliga behauptet.

Nach einem Foulspiel an Fitim Islami traf der Spielertrainer zum 1:0 per Strafstoß (10.). Acht Minuten später nutzte Islami dann ein Missverständnis zwischen Torwart und Verteidigung aus und schoss an den Pfosten. Das Leder trudelte auf der Linie, ehe Sefa Cetinkaya (im Bild am Ball vor Tobias Friele) das Spielgerät sicherheitshalber zum 2:0 über die Linie drückte.

Mit zunehmender Spieldauer wurde der Ex-Verbandsligist stärker. Bei Homberg schwanden die Kräfte, dafür verteidigte die Seitz-Elf tapfer. Korbach wirkte bei vielverspechenden Standards harmlos. Der Anschlusstreffer fiel durch ein Eigentor von Sven Mamerow (49.). (sbs) Foto: Hahn