Gruppenliga: SG Kirchberg/Lohne schafft Klassenerhalt

Schwalm-Eder. Riesenjubel in Kirchberg, Lohne und Haddmar. Denn die heimische SG hat sich mit dem 2:0 gegen die SG Schauenburg den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga gesichert.

SG Kirchberg/Lohne - SG Schauenburg 2:0 (0:0). „Es war kein fußballerischer Leckerbissen, doch wichtig waren allein die drei Punkte“, freute sich Kirchbergs Teammanager Karsten Scherb zusammen mit 250 Zuschauern über den Erfolg. So entwickelte sich eine von den typischen Merkmalen des Abstiegskampfes geprägte Partie: Nervös, umkämpft und zerfahren. Dennoch bot sich Paul Graf für die Gastgeber nach einer halben Stunde die Gelegenheit zur Führung. Wenig später flog Jannis Erhardt an einem Langhans-Freistoß vorbei, der Ball ebenso knapp am Tor (36.).

Schauenburg versuchte sein Glück mit langen Bällen. Die jedoch vom sicheren Lars Dressler im Tor der Hausherren alle herunter gepflückt wurden. Angetrieben von Marvin Diehl und Sercan Buran brach Graf den Bann nach einer Stunde. Und versenkte einen feinen Buran-Pass in die Schnittstelle der Abwehr zur 1:0-Führung (60.). Ebenso sehenswert das 2:0 durch Norman Hetzel, nachdem Diehl durchgesteckt hatte (82.).

FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz - Tuspo Mengeringhausen 3:2 (2:0). Ein Wechselbad der Gefühle durchliefen die Anhänger des FV. Denn nach Gelb-Rot gegen Witali Merker (53.) wegen wiederholtem Foulspiel kippte die Partie, in der die Gastgeber mit 3:0 in Führung lagen. Zunächst segelte ein Freistoß von Maximilian Lohne an Freund und Feind vorbei zum 1:0 (8.). Von Philipp Ostwald bedient, erhöhte Kapitän Alexander Müller auf 2:0 (24.). Der FV dominierte die erste Halbzeit. In der Fabian Pfeil am leeren Tor vorbeischoss (28.). Das 3:0 durch Abdullah Al Omari nach einem Müller-Querpass schien die Vorentscheidung (53.).

Doch nach dem Platzverweis spielten nur noch die Gäste und kamen durch einen Doppelschlag von Adam Sek (77.) und den Foulelfmeter von Benedikt Menkel (78.) auf 3:2 heran. Das 3:3 war möglich. Aber FV-Rückhalt Islam Elgaz parierte einen Strafstoß von Sek glänzend (90.). Und rettete Felsberg das Endspiel um den Klassenerhalt bei der SG Goddelsheim/Münden am Samstag. (zkv)