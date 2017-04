Melnarowicz entscheidet Topspiel

Wabern. Paukenschlag in der Fußball-Gruppenliga: Der FC Körle feiert einen deutlichen 5:1 (2:0)-Auswärtssieg im Derby beim TSV Wabern. Damit haben die Gäste als Vierter weiter gute Chancen im Kampf um die Relegation, während Wabern (5.) sich wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat.

Überragender Akteur war FC-Angreifer Thomas Melnarowicz, der mit drei Toren die intensive Partie fast im Alleingang entschied. „Er war heute nicht zu halten“, zollte TSV-Spielertrainer Christian Leck Respekt vor der Leistung des technisch starken Stürmers.

Der zunächst noch Pech mit einem Lattentreffer hatte (5.), sich 20 Minuten später aber klug im Zweikampf gegen TSV-Verteidiger Sebastian Löcke behauptete und gekonnt per Heber über den herausgeeilten Schlussmann Maximilian Korell zum 1:0 abschloss (26.).

Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Erst scheiterte Kapitän Florian Korell am stark reagierenden FC-Torhüter Sven Sennhenn (32.), dann fand ein 18-Meter-Freistoß Korells nicht den Weg ins Netz (35.). Wieder war Sennhenn auf dem Posten, der wenig später auch einen strammen Schuss von Jakob Splietorp noch zur Ecke lenkte (38.). Mitten in die Druckphase der Heimelf dann die kalte Dusche: Einen Schuss von Daniel Kraus ließ Korell nach vorne abklatschen und Melnarowicz war in Torjägermanier per Abstauber zur Stelle – 2:0 (43.). Für Leck der entscheidende Treffer: „Da haben wir nur zugeschaut in der Defensive. Danach haben wir nicht mehr ins Spiel gefunden.“

Zwar hatten die Reiherwälder gleich nach Wiederbeginn die Großchance zum Anschluss, doch Philipp Winkler rettete vor dem einschussbereiten Korell (47.). Besser machten es wieder die Gäste. Einen Konter über Kraus schlenzte Melnarowicz elegant aus 20 Metern ins lange Eck und entschied damit die Partie (55.). „Unsere Angreifer waren heute sehr effektiv. Alle haben die taktischen Vorgaben überragend umgesetzt“, freute sich FC-Spielertrainer Jörg Müller, der selbst bis zu seiner Auswechslung im Mittelfeld die Fäden zog. Von der Bank aus durfte er in der Schlussphase noch die beiden Treffer von Kraus zum 4:0 (77.) und 5:1 (84.) bejubeln, der nach Vorarbeit von Sebastian Schiepe und Moritz Meistrell seine starke Leistung krönte. Zwischendurch hatte TSV-Linksaußen Niklas Müller mit einer Einzelaktion für Ergebniskosmetik gesorgt (80.).

Am Rande der Partie bestätigte Dirk Langhans, dass er zur neuen Saison als Trainer zum TSV Wabern zurückkehren wird. Der bisherige Coach des FC Edermünde geht damit in seine zweite Amtszeit bei den Reiherwäldern. Leck hatte vor einer Woche seinen Rücktritt in Wabern erklärt. • TSV: M. Korell - Splietorp, Löcke, Geisser, J. Kördel - Hofmann (56. Fa. Korell), Langhans (46. M. Kördel), Seker (76, Otto), N. Müller - Fl. Korell, Mühlberger. FC: Sennhenn - Winkler, Orlowski, F. Lenz, Essid (49. K. Lenz) - Schiepe, J. Müller (70. Meistrell, Riemann, Alberding - Melnarowicz (78. Scherbaum), Kraus.

Von Fabian Seck