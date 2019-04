Melsunger FV gnadenlos effektiv im Gruppenliga-Topspiel

Fingerzeig: Die Melsunger (von links) Tobias Frommann, Maximilian Kördel und Niklas Rading jubeln einträchtig nach dem erlösenden 1:0 im Topspiel, das der MFV am Ende mit 3:0 in Wolfershausen gewann.

Kirchhof hat mehr zu bieten als „nur“ tolle Handballerinnen: Fußballer Maximilian Kördel etwa, der mit zwei Treffern entscheidend zum 3:0 (1:0) des Melsunger FV im Topspiel der Gruppenliga bei Verfolger SG Brunslar/Wolfershausen beitrug.

„Ich stehe momentan irgendwie häufig richtig. Die Jungs machen es mir mit ihren Vorlagen zudem recht einfach, so dass ich den Ball nur noch über die Linie drücken muss“, gab sich Kördel indes bescheiden. Der 25-Jährige, der im Melsunger Ortsteil Kirchhof aufwuchs und mittlerweile in der Bartenwetzerstadt lebt, ist beim MFV der Mann der Stunde. Neun Treffer gelangen ihm in den jüngsten sieben Spielen. Allein deren fünf beim 4:2 gegen den FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz und nun eben in Wolfershausen.

Das ist insofern bemerkenswert, weil der Spieler mit der Nummer acht am liebsten als Sechser das Geschehen vor sich hat und seine Teamkollegen einsetzt. Beim Topspiel gab er ebenso wie Andre Schnell einen Achter. Für die Kernerarbeit war diesmal der umsichtige und kopfballstarke Kapitän Alexander Raabe allein zuständig.

„Alex hat uns den Rücken freigehalten. Mit seiner Physis ist er enorm wichtig“, betont Kördel, der ab der D-Jugend und bis 2017 beim TSV Wabern reifte. Das Gefühl, erfolgreich vorne in der Gruppenliga zu wirbeln, kennt er also. Wie es ist, aufzusteigen, indes noch nicht. Dass sich das bald ändern könnte, dazu hat er im Nachbarschaftsduell beigetragen.

Lange war’s ein Abtasten mit viel Respekt auf beiden Seiten. Etwas zu viel Demut sogar aufseiten der Hausherren, der vor 350 leidenschaftlichen Zuschauern zwar kämpften, aber nicht ganz so heftig wie es sich Trainer Timo Rudolph erhoffte: „Insgesamt war das etwas emotionslos. Wir haben zwar stabil gestanden, allerdings dann die Bälle nach den Eroberungen zu leichtfertig weggebolzt anstatt spielerisch mehr zu zeigen.“

Auf der Gegenseite reichte direkt der erste gelungene Angriff zur Führung. Tobias Frommann schickte Carlos Michel auf Linksaußen und dessen Hereingabe verwertete Maximilian Kördel (27.). Da erhellten sich erstmals auch die Mundwinkel von Mario Kilian und Hendrik Schmidt. Die beiden Leitungsträger saßen erneut nur auf der Bank. Für Christian Leck „die härteste Entscheidung bislang als Trainer.“

Das Duo nahm’s sportlich und sorgte einträchtig für die Entscheidung. Schmidt veredelte die Kombination der drei Joker über den linken Flügel von Kilian und Maximilian Klotzke zum 2:0 (84.). Damit waren die tapferen Hausherren geschlagen und mussten noch einen Treffer schlucken. In der Nachspielzeit ebneten Schnell und Kilian den Weg zum 3:0 durch Kördel. Den neuen Knipser aus Kirchhof.

Brunslar/Wolf.: Schönewolf - J. Möller, F. Möller, Grenzebach, Mi. Kördel - F. Tippel, Umbach, Grasse (74. Böttcher), Herwig, L. Tippel - Gerhold.

Melsungen: Beetz - Hruschka, Bijan, Kurka, Haas - Raabe - Rading (63. Schmidt), Schnell, Max. Kördel, Frommann (79. Klotzke) - Michel (60. Kilian).