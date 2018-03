Müller und Borrmann im Fokus

Gibt noch in Körle die Richtung vor: Jörg Müller. Foto: Kasiewicz/nh

Körle. Es ist nicht nur der reizvolle Vergleich zweier heimischer Mannschaften der Fußball-Gruppenliga, wenn am Sonntag ab 15 Uhr in Körle der gastgebende FC und der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz aufeinandertreffen.

Es ist die Auseinandersetzung des Tabellensechsten Körle, mit 28 Punkten aus 16 Spielen in der Zwischenbilanz, gegen den Vierten aus Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, der es bislang auf 29 Zähler aus 18 Partien gebracht hat. Und es trifft mit dem FCK die stärkste Defensive der Spielklasse auf den FV als immerhin zweitbeste Auswärtself der Gruppenliga. Während die FCK-Abwehr um Christian Dobler-Eggers, Sami Essid und Tobias Scherbaum bislang nur 15 Gegentore in 16 Spielen zuließ, überzeugten die Gäste mit 16 Punkten aus ihren neun Auswärtsspielen. Ein Wert, der lediglich von Tabellenführer Eintracht Baunatal übertroffen wird.

Es ist zu dem das reizvolle Aufeinandertreffen von zwei Akteuren, die in dieser Partie als Konkurrenten aufeinandertreffen, ab dem kommenden Sommer jedoch gemeinsame Sache machen: Körles Spielertrainer Jörg Müller nämlich und FV-Torwarttrainer Roland Borrmann. Beide übernehmen mit dem Start in die Saison 2018/19 als Trainerteam die Verantwortung beim OSC Vellmar.

Die Wege von Müller und Borrmann haben sich als Spieler erstmals im Jahr 1993 beim damaligen Hessenligisten SC Neukirchen gekreuzt. Für den sie gemeinsam drei Jahre aktiv waren. Beide wollen in Vellmar ein neues Kapitel ihrer erfolgreichen Fußballkarriere schreiben. Doch zuvor geht es im Spiel des FCK gegen den FV nochmals gegeneinander. „Nach der gefühlt endlosen Winterpause ist dieses Spiel eine Wundertüte“, erklären die befreundeten Trainer. Freilich hoffen beide dabei auf das bessere Ende für die Elf, deren Farben sie (noch) tragen. Während die Hausherren beim 1:1 in Schwalmstadt erste Spielpraxis sammeln konnten, bedeutet diese Begegnung für die Gäste den ersten Einsatz um Punkte in diesem Jahr. Für Trainer Armin Rohde beginnt damit die Abschiedstour nach Bekanntgabe des Endes seiner Arbeit beim FV nach Abschluss dieser Saison. (zkv)