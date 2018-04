Nachholspieltag der Gruppenliga lockt mit zwei brisanten Derbys

Rechtzeitig in Torlaune: Körles Sebastian Schiepe (r.), hier im Laufduell mit Korbachs Gennadi Wertennikow (l.).

Schwalm-Eder. Zwei brisante Kreisderbys stehen am heutigen Mittwoch im Fokus des Nachholspieltages in der Fußball-Gruppenliga. Allen voran das Verfolger-Duell zwischen Körle und Homberg.

FC Körle - FC Homberg (19 Uhr). Bereits das torlose Hinspiel ließ erkennen: Gute Defensivarbeit zahlt sich aus. Und so trifft heute Abend mit dem FCK die beste Abwehr der Spielklasse (20 Gegentore) auf die Zweitbeste des FCH (27). Sami Essid und Tobias Scherbaum auf Seiten der Gastgeber sowie Sven Mamerow und Jan Mausolf bei den Gästen stehen damit in erster Linie für die gute Zwischenbilanz ihrer Teams. Ganz in ihrem Schatten befinden sich dagegen die Angreifer, die mit 38 Toren (FCK) sowie 33 (FCH) allenfalls Mittelmaß der Liga bieten. Da kommt der Platzverweis für Hombergs Mittelfeldspieler Sefa Cetinkaya (fünf Tore und fünf Vorlagen) nach einer Unsportlichkeit im Spiel gegen Brunslar/Wolfershausen zur Unzeit. Zumal Spielertrainer Florian Seitz schon Steffen Keller und Kevin Rohde ersetzen muss.

Die Offensive von FCK-Spielertrainer Jörg Müller zeigte zuletzt ansteigende Form: Zum zweiten Mal in dieser Saison wurde beim 4:2 in Korbach vier Treffer erzielt. Dabei setzte Sebastian Schiepe mit seinem Dreierpack das Glanzlicht.

SG Kirchberg/Lohne - FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz (18.15 Uhr in Haddamar). Aufatmen bei der SG, die den Rücktritt von Trainer Pfefferkorn sowie ihren Negativlauf von fünf Pleiten und einem Remis mit dem 4:3-Sieg gegen die Hessenliga-Reserve des KSV Baunatal aus den Köpfen vertrieben hat. Und sich, mit einem Spiel gegenüber der Konkurrenz im Rückstand wieder aussichtsreich im Kampf um den Klassenerhalt befindet. Mut macht das Hinspiel, das nach Dreierpacks von Paul Graf und Sercan Buran sowie zwei Toren von Daniel Wissemann mit 8:1 gewonnen wurde.

Ein Resultat, welches die Gäste aus ihrer Vereinshistorie freilich löschen wollen. Möglichst mit einem Dreier aus dem Rückspiel. Die Rohde-Elf bot beim 1:1 gegen Wabern feinen Konterfußball. Der auch in Haddamar ein probates Mittel sein könnte. Bei den Gastgebern fehlt Frank Jäger (Sperre) noch einmal. Unklar ist, ob Nico Langhans und Sahin Celik auflaufen können. Das gilt beim FV ebenso für Maximilian Lohne.

TuSpo Mengeringhausen - TSV Wabern (18.15 Uhr). Beständig ist aktuell in Wabern allein die Unbeständigkeit. Den Punktgewinnen gegen Bad Wildungen und Felsberg stehen Niederlagen gegen Schwalmstadt II und Schauenburg gegenüber. Bei drei Punkten Rückstand auf den zweiten Platz darf sich die Sippel-Elf beim Schlusslicht keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Mit dem zweitbesten Angriff der Spielklasse, angeführt von Emin Dag, Martin Mühlberger sowie den Gebrüder Korell, sollte zumindest die Wiederholung des 1:0-Hinspielerfolges drin sein.

VfR Volkmarsen - 1. FC Schwalmstadt II (18.15 Uhr). Was vor der Saison allenfalls als ein Spiel von zwei grauen Mäusen der Gruppenliga eingestuft worden wäre, bietet nun einen echten Knaller: Die Partie des Tabellendritten aus der Schwalm (36 Punkte) gegen den Sechsten (34.). Die Elf von FCS-Coach Kujtjm Iberhysaj kommt mit der Empfehlung, innerhalb von zwei Wochen gegen die Top-Teams aus Körle (1:1), Wabern (1:0) und Eintracht Baunatal (1:0) gepunktet zu haben. (zkv)

