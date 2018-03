Riemann gleicht Schwalms Tor aus

Treysa. Auch im zweiten Spiel dieser Saison gab es keinen Sieger im Vergleich der beiden Fußball-Gruppenligisten 1. FC Schwalmstadt II und FC Körle. 1:1 (1:0) endete das Rückspiel auf Kunstrasen in Treysa. Nach 90 Minuten, in denen der FCK die Partie weitgehend dominierte, jedoch gute Gelegenheiten ausließ.

„Es überwiegt die Enttäuschung, hier zwei Punkte verschenkt zu haben“, sagte FCK-Spielertrainer Jörg Müller. Seine Elf bot bereits in der ersten Spielhälfte viele gute Ansätze. Kassierte da jedoch ein kurioses Gegentor. Einen von der Schwälmer Defensive weit in die gegnerische Hälfte geschlagenen Ball wollte Gästetorhüter Pascal Vaupel in seinem ersten Pflichtspiel für Körle klären, traf dabei unglücklich Schwalmstadts Angreifer Lukas Schwalm, von dessen Rücken der Ball über die Torlinie zur 1:0-Führung seiner Elf trudelte (25).

Zuvor hatte Eugen Wagner für die Gäste die mögliche Führung knapp verpasst. Seinem sehenswerten Fallrückzieher stand jedoch der Pfosten des gegnerischen Tores im Weg (16.).

Auch nach dem Pausentee lagen die Vorteile beim FCK. Dennis Alberding traf nur die Latte (51.), Nick Krug verlor den Zweikampf mit FCS-Rückhalt Steffen Völker (64.). Erst ein von Marcel Riemann verwandelter Strafstoß brachte den 1:1-Ausgleich für die Gäste. Schwalmstadts Verteidiger Artur Keil hatte Körles Angreifer Nick Krug gefoult (76.).

Omerovic sieht Gelb-Rot

Lukas Ides Kopfball nach einer Petersohn-Ecke bedeutete die einzige Torchance der Schwälmer in der zweiten Halbzeit (84.). Wenig später sah Mehmet Omerovic auf Seite der Hausherren den Gelb-Roten Karton wegen wiederholtem Foulspiel (88.). (zkv)