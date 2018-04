Schauenburg ist im Kellerduell gegen Goddelsheim/Münden favorisiert

Will sein Team zum nächsten Erfolg führen: Alan Scott (links) hier gegen Karsten Trachte (Altenlotheim). Foto: zmp/nh

Schauenburg. Erneut vor einer richtungweisenden Partie steht die SG Schauenburg, die am Sonntag um 15 Uhr in der Elgershäuser Goldbergkampfbahn den Tabellenvorletzten SG Goddelsheim/Münden empfängt.

Zuletzt feierten die abstiegsbedrohten Gastgeber unter Neu-Trainer Tobias Hessler zwei Siege und verschafften sich etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga, Gruppe 1.

SG SCHAUENBURG

Nach dem 2:2 gegen Homberg Ende März zogen die Verantwortlichen der SGS die Notbremse und einigten sich mit dem Coach Jurek Förster darauf, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Tobias Hessler, damals Trainer der zweiten Mannschaft, der das Team ohnehin zur nächsten Saison übernommen hätte, wurde kurzfristig als neuer Coach in die Pflicht genommen.

Und es ging gut los mit dem Neuen: Überraschend setzte sich seine Mannschaft gegen Topfavorit TSV Wabern mit 1:0 durch, Torschütze war Dennis Kellner, der zuletzt meist in der Reserve zum Einsatz kam. Vergangenes Wochenende folgte gleich der zweite Streich, als bei Schlusslicht Mengeringhausen ein 2:0-Sieg gefeiert wurde. Die zwei Siege waren wichtig, doch vom Absetzen aus der Abstiegszone halfen sie nur wenig. Um schnellstens auf der sicheren Seite zu sein, muss nun gegen die Waldecker nachgelegt werden. Hessler ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst und sagt: „Wir müssen nun nachlegen und den nächsten Dreier holen. Wichtig ist nur, dass wir den Gegner nicht unterschätzen.“ Wieder an Bord ist Schauenburgs erfolgreichster Torschütze Luca Siziliano, der bisher elfmal ins Schwarze traf. In der Hinrunde siegte Schauenburg 4:1.

SG GODDELSHEIM/MÜNDEN

Der Überraschungsaufsteiger der vergangenen Saison belegt derzeit den vorletzten Tabellenplatz und steht genauso unter Druck wie die Gastgeber. Neben der Niederlage gegen Schauenburg in der Hinrunde gab es auch deutliche Pleiten gegen die anderen heimischen Teams. Gegen KSV Baunatal II verloren die Waldecker 1:4, gegen Eintracht Baunatal setzte es zwei Pleiten mit 2:7 und zuletzt vor drei Wochen mit 1:5. Am vergangenen Wochenende war die SG bei der SG Bad Wildungen/Fr. mit 1:3 unterlegen, überraschte dagegen vier Tage vorher mit einem 3:2-Erfolg in Volkmarsen. Top-Torjäger der Vereinigten, um den erst 30 Jahre alten Trainer Andre Gutmann, ist Zafer Birinci, der es bisher auf zehn Treffer bringt.