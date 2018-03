Seitz-Elf wird in drei Minuten besiegt

Banger Blick: Florian Seitz und der FC Homberg erwischten beim 0:3 in Baunatal einen Fehlstart nach der Winterpause. Foto: Hahn/nh

Großenritte. Einen klassischen Fehlstart in die Restrückrunde der Fußball-Gruppenliga hat der FC Homberg mit der 0:3 (0:0)-Niederlage bei Gruppenliga-Tabellenführer GSV Eintracht Baunatal hingelegt. Während die VW-Städter mit nun 44 Punkten der Konkurrenz weit enteilt sind, verharren die Kreisstädter, die allerdings noch vier Nachholspiele haben, mit 29 Zählern auf dem vierten Rang.

FCH verschläft Viertelstunde

„In einer ganz schwachen Viertelstunde nach der Halbzeitpause haben wir dieses Spiel verloren“, zog FCH-Spielertrainer Florian Seitz eine enttäuschende Bilanz dieser nur mäßigen Partie. Denn da sorgte der ohne Kapitän Christopher Löbel, Torjäger Niels Willer und Antreiber Maximilian Norwig angetretene Spitzenreiter für die Vorentscheidung. Gleich nach Wiederanpfiff schon zwei gute Torchancen ausgelassen, trafen Marlon Reith (56.) und Fabian Höhmann (58.) zur 2:0-Führung des GSV.

Danach fanden die Kreisstädter besser ins Spiel, die Aktionen von Herbert Klaus, Marvin Schmidt, Yalcin Yildiz sowie der Freistoß von Florian Seitz waren jedoch allesamt nicht zwingend genug für einen Torerfolg.

Zehn Minuten vor Spielende beseitigte schließlich Andreas Bürger mit dem 3:0 für den Verbandsliga-Absteiger letzte Zweifel am siebten Heimsieg (80.). Mit Ausnahme eines Lattentreffers der Gastgeber verlief die erste Spielhälfte ausgeglichen, jedoch ohne weitere Höhepunkte. Die bis dahin gut stehenden Gäste hatten in Stefan Graf ihren Besten an diesem Tag. (zkv)