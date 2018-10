Der Pfostenbruch von Wiera: Spielabbruch wurde pfiffig verhindert

Wiera. 1971 gab es den Pfostenbruch von Mönchengladbach. 1998 sorgte der Torfall von Madrid für Schlagzeilen. Und nun? Gibt es den Pfostenbruch von Wiera.

Wie bitte? Ja, genau, den Pfostenbruch von Wiera. In diesem Ortsteil der nordhessischen Kleinstadt Schwalmstadt wurde am Wochenende auch ein kleines Stück Fußball-Geschichte geschrieben. Denn so wie einst in Madrid und Gladbach ging auch auf dem Sportplatz in dem 650-Einwohner-Dorf ein Tor zu Bruch. Wir fragen: Was war denn da los?

Eigentlich war es ein ganz normaler Sonntag in der Kreisliga A Schwalm-Eder: Die Reserve des TSV Mengsberg/Wiera empfängt die zweite Mannschaft des FC Homberg. Kurz nach der Pause knallt ein Schuss an die Unterkante der Latte, zwei Mengsberger und ein Homberger kämpfen um den Ball – und fallen anschließend mit voller Wucht ins Netz.

+ Helfer versammeln sich im Santiago Bernabeu-Stadion , um das von spanischen Fans beschädigte Tor im Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Kurz vor Anpfiff zum Champions-League-Halbfinale war eines der Tore umgekippt. Spanische Fans hatten einen Schutzzaun erklommen, der in Richtung Tribüne umknickte und das daran befestigte Tor mitriss. Da auf die Schnelle kein Ersatztor beschafft werden konnte, begann das Match schließlich mit 76-minütiger Verspätung. © Gero Breloer/dpa

„Ich musste mich mit beiden Händen festhalten, weil ich einen Stoß bekommen habe“, sagt der Mengsberger Maximilian Krähling – einer, der an der Situation direkt beteiligt war. Seine Reaktion ist folgenschwer: Der rechte Pfosten war gebrochen.

Spätestens jetzt wurden Erinnerungen an Madrid wach – an einen legendären Fernsehabend, an dem Moderator Günther Jauch so einen Satz sagt wie diesen: „Für den Fall, dass Sie sich erst jetzt eingeschaltet haben – ein Tor ist schon gefallen.“ Die Begegnung in der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund wurde erst mit 76-minütiger Verspätung angepfiffen. Spanische Zuschauer hatten den Zaun hinter einem Tor bestiegen – als dieser umfiel, brach auch das Tor zusammen. „Ein Tor würde dem Spiel jetzt gut tun“, bemerkte damals Marcel Reif. Der Kommentator wurde zusammen mit Jauch für seine unterhaltsame Begleitung der Ereignisse mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Beide waren für den Grimme-Preis nominiert.

+ Das Trainingstor wird aufgestellt: Links zu sehen ist das abgeflexte Tor, bei dem der Pfosten gebrochen war. © Christian Marx

Wenn ein Reporter eine Live-Reportage aus Wiera gemacht hätte, er hätte einiges zu erzählen gehabt. Der Schiedsrichter wollte die Partie nicht mehr anpfeifen. Doch die beiden Teams hatten kein Interesse an einem möglichen Nachholspiel. Eine Lösung musste her – der Homberger Spieler Andre Ruhland hatte den rettenden Einfall: Die Reste des alten Gehäuses mit einem Winkelschleifer entfernt, ein bisschen Erde darauf – und dann das Trainingstor aufgestellt. Nach einer halben Stunde ging es weiter. Mengsberg/Wiera gewann noch 5:1.

Auf dem Gladbacher Bökelberg war 1971 nichts mehr zu retten. Nachdem Gladbachs Angreifer Herbert Laumen im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen unter Volldampf ins Tornetz krachte, gab die Holzkonstruktion nach, als er sich am Netz hochziehen wollte. Zwölf Minuten wurde danach versucht, das Tor wieder aufzubauen. Alles vergeblich.

Nach diesem Vorfall wurden Torpfosten aus Aluminium eingeführt. So auch in Wiera später. „Davon kann ich meinen Kindern und Enkeln erzählen“, sagte Andre Ruhland – der Mann, der den Einfall mit dem Winkelschleifer hatte und voraussichtlich bei Torpfostenbruch nicht an Madrid oder Mönchengladbach denken wird.