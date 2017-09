Abbruch nach Fehlalarm

Kampf um den Ball: In dieser Szene liefern sich Türkgücüs Yunus Emre (links) und Vellmars 1:0-Torschütze Jubin Farhad Ansari einen harten Zweikampf. Foto: Fischer

Vellmar. Es waren unübersichtliche Szenen, die sich in der 78. Minute im Fußball-Gruppenligaduell zwischen OSC Vellmar II und SV Türkgücü abspielten. Ein Polizeibeamter betrat das Spielfeld und sprach mit Schiedsrichter Leon Kanwischer. Nach kurzer Zeit unterbricht dieser die Partie. Die erste Annahme der Feuerwehr: Im gegenüberliegenden Schwimmbad könnte Chlorgas austreten. DER CHLORGASALARM

Das Spielfeld und das Stadion wurden aus Sicherheitsgründen geräumt. Nun hieß es geduldig sein. Für das weitere Vorgehen wartete Schiedsrichter Kanwischer auf eine Rückmeldung der Polizei und der Feuerwehr. Und die kam auch. Das Spiel kann auf dem Vellmarer Rasenplatz nicht fortgesetzt werden. Zu hoch wäre das gesundheitliche Risiko.

Was nun? Rasch kam der Vorschlag, die verbleibenden zwölf Minuten auf dem Kunstrasenplatz weiterzuspielen. Die Feuerwehr gab für dieses Vorhaben grünes Licht – die Verantwortlichen des OSC Vellmar hingegen wollten aus „Sicherheitsbedenken“ diesem Vorschlag nicht nachkommen. So blieb dem Schiedsrichter keine andere Wahl, als die Partie abzubrechen.

Am Abend gab es dann Entwarnung. Es war ein technischer Fehlalarm im Freibad, Chlorgas war nicht ausgetreten.

DAS UNVERSTÄNDNIS

Die Gäste vom SV Türkgücü waren enttäuscht und verärgert darüber, dass das Spiel nicht auf dem Kunstrasenplatz fortgesetzt wurde – zumal die Feuerwehr keine gesundheitlichen Bedenken für dieses Vorhaben äußerte. Wie und ob das Spiel gewertet wird, entscheidet nun das Sportgericht. Der Spielverlauf

Der OSC II führte 2:0 durch Tore von Jubin Farhad Ansari (13.) und Hendrik Fenner (47.). Trainer Rainer Rethemeier war zufrieden. Danach aber verlor seine Mannschaft den Faden. SV-Linksverteidiger Aaron Bushiri besorgte mit einem Kopfballtor den Anschlusstreffer (53.). Danach ging es Schlag auf Schlag. Nur vier Minuten später fiel der Ausgleich. Nach einem Lapsus von Vellmars Iyas Kayal eroberte der Ex-Baunataler Eray Agzikara den Ball und traf aus spitzem Winkel.

Die Gäste waren nun am Drücker und Dauergast in der Hälfte der Vellmarer. In der 69. Minute drehte der SVT schließlich das Spiel. Yasin Bingül ließ sich nach Vorarbeit von Agzikara als Torschütze feiern.

Von Raphael Wieloch