Zum Abschluss spielt SG in Meimbressen

Calden. Die SG Calden/Meimbressen verabschiedet sich von ihrem Publikum für diese Saison in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Türkgücü Kassel. Das letzte Heimspiel der Caldener Vereinigten findet wird in Meimbressen ausgetragen.

Das ist noch einmal ein attraktiver Gegner für die Alter-Schützlinge, der Wiederaufsteiger aus der Kasseler Nordstadt belegt den dritten Rang und hat in der Rückrunde bisher schon 28 Punkte geholt, nur drei weniger als Grebenstein. Die Caldener wollen im letzten Heimspiel das Ruder nochmal herumreißen und nach vier sieglosen Punktspielen, von denen allerdings auch drei Unentschieden endeten, nochmal einen Dreier einfahren. Dabei sollte es ihnen entgegen kommen, dass sie endlich mal wieder nach etlichen Wochen sieben Tage regenerieren konnten. Doch Trainer Jens Alter hat auch vor dieser Partie Aufstellungssorgen, wie schon seit Wochen. Aber die letzte Woche war in jeder Hinsicht erfolgreich. Es gab den Kreispokalsieg, den Punkt in Wolfhagen und noch zwei Zähler oben drauf aus dem Spiel gegen Immenhausen (2:2). Damit ist es möglich sogar noch einen Platz unter den ersten Fünf zu ergattern, wenn es optimal läuft in den letzten beiden Spielen. Aber insgesamt ist auch bei den Vereinigten der Eindruck, dass dies nicht primär so viel zählt, sie sehnen auch das Ende der Saison herbei, nach den letzten kräftezehrenden Wochen. Das Hinspiel gegen Türkgücü war auf gutem Niveau und endete mit 3:3. Genauso war es auch in der vorletzten gemeinsamen Spielzeit. Auch gingen beide Duelle Remis aus. Wird dies jetzt zum Standard? - Die Antwort gibt es am Sonntag in Meimbressen. (zyh)