Alter-Elf fährt nach Hundelshausen

Calden/Meimbressen wäre mit Remis zufrieden

+ Kann vermutlich spielen: Dennis Dittmer von Calden/Meimbressen. Foto: Michl

Calden. Während Hombressen/Udenhausen sein Wochentagsspiel der Fußball-Gruppenliga erst in zwei Wochen austrägt, ist die SG Calden/Meimbressen am heutigen Mittwoch (19 Uhr in Hundelshausen) zum Flutlichtspiel bei der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach gefragt.