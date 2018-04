Beim 0:2 lief nichts zusammen

Kleinalmerode. Die Erfolgsserie der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der Fußball-Gruppenliga ist gerissen. Nach fünf Spielen ohne Niederlage und 13 gewonnenen Punkten verlor die Mannschaft von Trainer Goran Andjelkovic das gestrige Nachholspiel in Kleinalmerode gegen FSK Vollmarshausen nach einer ganz schwachen Vorstellung sang- und klanglos mit 0:2 (0:2)

Schon in der Anfangsphase lief bei den Platzherren im Angriffsspiel herzlich wenig zusammen. Mängel im Spielaufbau und viele Fehlpässe in den Reihen der Spielgemeinschaft nutzte der forsche und ehrgeizige Rivale immer wieder zu schnellen Vorstößen und brachte das von Daniel Schwenda gehütete SG-Gehäuse damit in Gefahr. „Jeder Ball ist weg“, schimpfte ein aufgebrachter Goran Andjelkovic schon zu Beginn an der Seitenlinie. Wenig später war es dann passiert, als Kevin Puzik mit einer Kopfball-Bogenlampe zur verdienten 1:0-Führung erfolgreich war (9.). „Es läuft einfach nichts zusammen und auch unser Kurzpassspiel funktioniert überhaupt nicht“, kritisierte SG-Spartenleiter Marco Henning die Aktionen der eigenen Mannschaft in den ersten 45 Minuten. Unmittelbar vor der Pause beförderten die Gastgeber das Leder nicht rigoros aus der Gefahrenzone. Gästeangreifer Tim Henning bedankte sich auf seine Weise und erzielte mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze das 2:0.

Auch nach dem Wiederanpfiff waren die Gäste zielstrebiger, obwohl auf beiden Seiten nun hochkarätige Chancen Mangelware blieben. „Der gegnerische Torhüter Michael Pfeil ist während der 90 Minuten kaum einmal ernsthaft geprüft worden“, brachte Marco Henning die Harmlosigkeit der eigenen Offensivabteilung auf den Punkt.

Nur einmal lag das Leder nach gut einer Stunde im Vollmarshäuser Netz, doch der Schiedsrichter versagte dem Treffer nach dem Schuss von Jan Nickel wegen Abseits die Anerkennung. „ Uns ist gegen die kompakte Gästeabwehr wirklich viel zu wenig eingefallen. Dazu hat man gemerkt, dass Vollmarshausen im Kampf um den Klassenerhalt bei uns unbedingt gewinnen wollte“, fasste Spartenleiter Henning die aus SG-Sicht enttäuschenden 90 Minuten zusammen.

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach: Schwenda - Oppermann, Demus, Küllmer, Rippel (70. Koc) - T. Malzfeld, Sali (46. Hermann), Orschel, Weska, Swinarski - Schinzel (40. Nickel).

Tore: 0:1 Puzik (9.), 0:2 Henning (45.). - Schiedsrichter: Pelitli (Hann. Münden). - Zuschauer: 80. (eki)