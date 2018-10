Beim 1:1 war noch mehr drin

Steigerung der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in Rothwesten

+ Abgezogen: Nicht mehr verhindern kann der Verteidiger die Flanke von Jakub Swinarski im dunklen Trikot der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. Archivfoto: E. Meyer

Rothwesten. Mit einer deutlich engagierteren Leistung als noch am Mittwoch im verlorenen Heimspiel gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen sicherte sich die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach gestern beim 1:1 (0:1)-Unentschieden beim TSV Rothwesten einen Punkt in der Fußball-Gruppenliga. „In der Schlussphase waren wir dem Siegtreffer deutlich näher als der Gegner“, sagte Gästetrainer Goran Andjelkovic nach drei großen Möglichkeiten seiner Mannschaft kurz hintereinander. So scheiterte Adrian Koch mit seinem Schuss am fantastisch reagierenden TSV-Schlussmann und brachte auch Mannschaftskamerad Benjamin Orschel das Leder aus bester Position nicht über die Linie. Zu allem Überfluss traf Kevin Becker drei Minuten vor dem Abpfiff nur die Querstange.